Hvor har Rasmus Hansson vært?

I et usedvanlig uredelig innlegg (Dagsavisen 5. januar) anklager MDGs Rasmus Hansson Arbeiderpartiet for ikke å gjøre noe for å fjerne forurensing i Oslofjorden.

Det framstår utrolig rart, særlig siden ingen regjering har gjort så mye for Oslofjorden på så kort tid. Har Hansson sovet i timen? Eller smerter det for en MDG-er at Arbeiderparti-regjeringen har levert så mye så raskt?

Etter mange års forurensing er store deler av fjorden død. Men det betyr ikke at det må være sånn for alltid. Livet kan vende tilbake til Oslofjorden, til glede for alle som bruker den.

Oslofjorden har vært høyt prioritert fra dag én for regjeringen. Særlig for å løse de største kildene til forurensing – avrenning fra jordbruket, utslipp fra avløp og fiskeri. I løpet av de to årene vi har sittet i regjering har vil en lang merittliste å vise til:

Mani Husseini, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Akershus. Mani Hussaini er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. (Stortinget)

Helhetlig tiltaksplan for en ren Oslofjord med et aktivt friluftsliv er i gang.

Vi stiller strengere krav til utslipp fra kommunalt avløpsvann. Miljødirektoratet har allerede gitt tydelig signal om at kommunene rundt Oslofjorden må forberede seg på krav om nitrogenfjerning og starte planlegging av renseanlegg med nitrogenfjerning, allerede nå. Anleggene må møte både dagens og fremtidens rensekrav.

Vi arbeider med innsamling av tapte fiskeredskaper og for å hindre marin forsøpling.

Gjennom to jordbruksoppgjør har vi innført tiltak mot avrenning fra landbruket til Oslofjorden. Særlig i Oslo og Viken har det vært en betydelig økning i antall dekar jordbruksareal som har redusert høstpløyingen og økt bruken av fangvekster. I fjorårets oppgjør ble satsingen forsterket slik at fylkene totalt har 150 millioner kroner til slike tiltak i 2024.

Les også: Fant 12 rådyr drept

Vi har kommet med ny regional forskrift om miljøkrav i jordbruket, og regjeringen gjør også en revisjon av det nasjonale gjødselregelverket. Dette skal bidra til mindre forurensing i fjorden vår.

Det er innført forbud mot fiske av torsk i hele fjorden, og i tillegg er det innført totalforbud mot fiske i utvalgte gytefelt for kysttorsk i gyteperioden.

Vi etablerer stadig flere fredningsområder for hummer i Oslofjorden.

Regjeringen foreslår å forby fritidsbåter å slippe ut kloakk i fjorden.

En friskmeldt fjord vil være til glede for alle. For båtfolket som bruker sommeren på vannet. Kanskje vil det til og med bli mulig å fiske i fjorden i framtiden?

Oslofjorden har vært høyt prioritert fra dag én for regjeringen. Særlig for å løse de største kildene til forurensing – avrenning fra jordbruket, utslipp fra avløp og fiskeri.

Selv om vi har gjort en god del på de to årene vi har styrt, er vi ikke tilfreds. Derfor vil vi stadig vekk se etter nye løsninger. Det må skje i samarbeid med forskningen, med frivilligheten, kommunene og nasjonale myndigheter.

MDG er mest opptatt av hva som ikke ble gjort og hvem som skal bli gjort skam på. Skal vi ikke heller jobbe sammen for en ren og frisk fjord?





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen