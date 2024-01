Regjeringen ønsker ikke å legge ned grafikerne

I et innlegg i Dagsavisen 4. januar spør Norske Grafikere ved styreleder Cathrine Finsrud om regjeringen har besluttet å legge dem ned. Det har vi absolutt ikke. Men likevel må vi minne om betydningen av å tilpasse drift etter budsjett i en krevende tid.

Regjeringen har foreslått – og Stortinget har vedtatt – å styrke utstillingsøkonomien i det visuelle feltet med til sammen 15 millioner kroner, øremerket vederlag og honorar til kunstnere. Dette kommer også Norske Grafikere til gode i form av en økning i driftstilskuddet på 333.333 kroner fra og med 2024.

De statlig støttede visningsstedene skal ha økonomi til både å lage gode utstillinger og sørge for at kunstnere får rimelig betalt, uten at det går utover andre oppgaver i institusjonene eller antallet utstillinger innenfor samtidskunsten. Med disse satsingene vil regjeringen gi et løft for kunstnerøkonomien og videreføre en sterk statlig finansiering av kunstnerpolitikken.

I departementet er vi kjent med Norske Grafikeres betydning i kunstfeltet både før og nå. Det skyldes ikke bare Edvard Munch, men en lang rekke kunstnere som bruker grafikk som uttrykksmiddel, og en betydelig mengde kunstinteresserte som har glede og nytte av resultatene.

Norske Grafikere skriver at reduksjonen i tilskuddet fra Kulturrådet som de fikk i 2020, var «ment som en ørefik», og at den nå er blitt permanent som følge av manglende dialog mellom Kulturdirektoratet på den ene siden og Kultur- og likestillingsdepartementet på den andre. Dette er ikke riktig. Det er ingen tilskudd på statsbudsjettet som har en garantert størrelse. Bevilgningene vedtas av Stortinget for hvert enkelt budsjettår, og det gjelder også her.

Norske Grafikere er ikke alene om å være i en krevende økonomisk situasjon. Flere kunstinstitusjoner, som de aller fleste andre i samfunnet, må sette tæring etter næring denne vinteren, og tilpasse driften sin etter det budsjettet de har til rådighet.

Men vi må alle erkjenne at de minste virksomhetene også er de som er mest sårbare, og dette vil vi ha med oss i det videre arbeidet for kunsten og kunstnerne.





