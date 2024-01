Har regjeringen besluttet å legge oss ned?

Kjære kulturminister Lubna Jaffery: Som styreleder i Norske Grafikere satt jeg på tampen av 2023 og kjente på at jeg burde juble! Det rett og slett bare yrer av liv i grafikkfeltet.

Både nasjonalt og lokalt er publikum sultne på å få vite mer om tradisjonshåndverket som vi representerer. Spesielt, men ikke eksplisitt, gjennom satsingen på Munch som nasjonalt varemerke.

Men jeg er bare trist, kjære kulturminister. For på tross av at Norske Grafikere har levert på alle bestillinger vi har fått fra Kulturrådet, Kulturdepartementet, Kulturdirektoratet, familie- og kulturkomiteen eller hvem det nå er som har beslutningsmyndigheten om tildelingene i disse dager, sitter jeg nå og finleser arbeidsrettslige regler for nedbemanning og permittering.

Det gjør jeg i stedet for å kunne klappe mine ansatte på skulderen for en helt rå innsats dette året – og ikke minst alle våre medlemmer for å bli med på det spleiselaget det har vært å holde oss gående etter kuttet som Kulturrådet ga oss i 2020. Det som var ment å være en ørefik, men som har vist seg å bli permanent.

For det er dit jeg må styre Norske Grafikere nå, kjære kulturminister. Hvis ikke du har en julegave til oss og grafikkfeltet liggende igjen under treet ditt. Vi har rett og slett forsøkt alt, men når ikke frem via riktig tjenestevei. Og jeg kan ikke fortsette å slite ut folka mine med å drive kunst- og kulturformidling på dugnad.

Les også: Et slag mot leselysten

Så jeg må spørre deg direkte: Kjære kulturminister, er det sånn at denne regjeringen har besluttet å legge ned Norske Grafikere?

Norske Grafikere har ved hjelp av en dugnadsånd uten like, en over 100 år gammel håndverksstolthet og en ambisjon om å gi av vår kunnskap til hele landet, klart å levere et helt rått aktivitetsnivå. På tross av at vi knapt får driftstilskudd til å betale husleie.

Vi har bedt om en økning i tildeling på en halv million for å kunne fortsette dette arbeidet. Norske Grafikere er på alle mulige måter den største «på tross av»-organisasjonen du kan finne. Jeg er så uendelig stolt av at vi dette året, på tross av underfinansiering, har hatt publikumsrekord!

Vi har takket være en stahet uten sidestykke klart å søke midler fra annet hold til å arrangere over 50 gratis grafikkverksteder for barn og aktiviteter i galleriet i forbindelse med utstillingsprogrammet vårt – som forøvrig er eneste formidlingsarena som satser på å vise ny, sprek og grensesprengende samtidsgrafikkgrafikk gjennom åtte søkbare utstillingsperioder.

Hvis du ikke har en forsinket julegave å komme med, vil jeg sette veldig stor pris på om du i det minste kan sette meg i kontakt med rette vedkommende å snakke med før budsjettet skal revideres i mai.

Vi har beveget oss rundt i landet for å snakke om grafikkens rolle i samtiden, bevaring av håndverkstradisjonene og ikke minst representerer vi en ekspertise innenfor et felt som er i stadig fare for å miste produksjonsarenaer.

Hvis du ikke har en forsinket julegave å komme med, vil jeg sette veldig stor pris på om du i det minste kan sette meg i kontakt med rette vedkommende å snakke med før budsjettet skal revideres i mai. For disse høringene fremstår som det rene fesjå.

Vi er Munch sin egen fagforening med over 100 års tradisjon i det norske kunst og kulturfeltet, kjære kulturminister – er du klar for å være den som sitter på post når Norske Grafikere må stenge døra? Edvard kommer til å snu seg i grava.

Med ønske om Godt Nytt År til deg og dine!





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen