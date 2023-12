Jo, private kjedebarnehager er et problem

Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) Jørn-Tommy Schjelderup skryter av barnehageforliket og private barnehager (Dagsavisen 14. desember).

Bakgrunnen for barnehageforliket i 2003 var 23.000 barn på venteliste. Regjeringen Bondevik var preget av KrF-ideologi, med minimal utbygging av barnehager.

For å få fart på utbyggingen måtte venstresiden ha med seg Fremskrittspartiet. Frp krevde at tilskuddene til de private barnehagene skulle være det samme som til de offentlig barnehager. Private barnehager mottok altså ikke tilskudd på grunnlag av egne utgifter, men på grunnlag av kostnadene i de offentlige barnehagene.

Etter hvert ble det klart at barnehageforliket var en pengemaskin for de kommersielle barnehagene. En undersøkelse bestilt av departementet viste at opptjent egenkapital i de private barnehagene hadde steget fra 250 millioner i 2007 til nesten fire milliarder i 2016. Det fikk selv Høyres kunnskapsminister Jan Tore Sanner til å reagere, han varslet om et strengere regelverk – men det ble ikke store endringene.

Odd Egil Rambøl Odd E. Rambøl er Ap-medlem, siviløkonom og sosiolog. (Mimsy Moller)

PBL putter alle private barnehager opp i samme «boks», men det er en tilsløring. I Utdanningsdirektoratets (Udir) utredning fra 2023, «Private barnehager – ikke en og samme ting», står det: «Utviklingen i den private delen av barnehagesektoren har gitt en stadig tydeligere todeling mellom store konsern og frittstående barnehager».

Store konsern har flere barn per barnehagelærer enn øvrige private barnehager. De har også en betydelig lavere andel barne- og ungdomsarbeidere. Dermed lavere personalkostnader, og ofte også høyere husleie, som betales til konsernet de tilhører.

Foreldrene med barn i private barnehager er marginalt mer fornøyde enn de med barna i kommunale barnehager, men det er grunn til å tvile på resultatet. Det er totalt 268.000 barnehagebarn – fordelt omtrent 50/50 private og kommunale. Av de private er omtrent halvparten kommersielle, resten ideelle.

Til sin undersøkelse fikk Udir inn 110.194 svar, av disse var 59.286 fra kommunale barnehager. Fra de private kom det inn 50.895, altså nesten 9.000 færre. Siden undersøkelsen er frivillig er det kanskje ikke utenkelig – forsiktig sagt – at de private barnehagene som valgte å la være å delta, ville trukket resultatet ned.

På oppdrag fra PBL har Menon Economics beregnet at private barnehager har hatt 36,4 milliarder lavere kostnader enn kommunale siden 2003. Men de private får samme tilskudd som de offentlige, så hvor er det blitt av disse milliardene? De er blant annet brukt til å øke egenkapitalen i barnehagene, slik at de hadde mer å selge.

Å påstå at barnehageprofitørenes milliardinntekter kun skyldes økte eiendomspriser, er latterlig.

En av grunnene til økningen er blant annet at de selges med langsiktige leiekontrakter, slik at de nye eierne er sikret betydelige inntekter i mange år. Det har medført at mer enn trekvart milliard barnehagekroner går ut av landet i form av husleie.





