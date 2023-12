Private barnehager er ikke problemet

I et innlegg i Dagsavisen omtaler Odd E. Rambøl dagens eierstruktur i barnehagesektoren som om den var en byrde for velferdssamfunnet. Realiteten er at alle typer private barnehager tilbyr minst like gode tjenester som kommunale barnehager, men til en lavere kostnad for det offentlige.

Barnehageforliket er en av de mest vellykkede velferdsreformer i moderne tid. Mens småbarnsforeldre for drøyt 20 år siden nærmest måtte vinne i lotteriet for å få barnehageplass, førte det historiske stortingsvedtaket fra 2003 til en massiv utbygging av plasser med høy kvalitet og til en lik pris for familiene.

I noen av de viktigste utbyggingsårene sto private aktører for nesten to av tre nye plasser. Hadde de ikke sluppet til, ville det tatt mange flere år å innfri målet om full barnehagedekning.

I dag leverer alle typer private barnehager tjenester av minst like høy kvalitet som kommunene:

De oppfyller gjeldende bemannings- og pedagognorm i like høy grad.

De tilbyr et større mangfold av pedagogikk og innhold.

De tilbyr lønns- og pensjonsvilkår som er fullt ut konkurransedyktige med kommunale barnehager.

De har systematisk lavere sykefravær.

De klarer i større grad enn kommunale barnehager å oppfylle politiske ambisjoner om bedre kjønnsbalanse blant ansatte.

De har litt mer fornøyde foreldre.

I tillegg viser tall fra Agenda Kaupang at private barnehager får mindre i tilskudd til ordinær drift enn det kommunene har i kostnader til ordinær drift av sine egne barnehager. I snitt sparer det offentlige 2,9 milliarder kroner i året på dette.

Verdiøkning på eiendom må holdes adskilt fra drift. Realiteten er at nesten halvparten av de private barnehagene gikk med underskudd i 2022.

Så er det en realitet at noen har tjent penger – først og fremst på grunn av at verdier på alle typer eiendommer har steget voldsomt de siste 20-25 årene.

Men verdiøkning på eiendom må holdes adskilt fra drift. Og realiteten er at nesten halvparten av de private barnehagene gikk med underskudd i 2022.

Å ri ideologiske kjepphester om private barnehager kan muligens fungere hvis målet er å score billige retoriske poeng. Men det gir ikke mer velferd for skattepengene – tvert imot.





