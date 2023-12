«Barnehagetante», nei takk!

Det hender at foreldre kaller meg «barnehagetante». Det liker jeg dårlig. Og når jeg har muligheten, avviser jeg tantetullet. Jeg har bachelor i pedagogikk – jeg er pedagog. Det er lenge siden det å passe andres barn handlet om veldedighet. Kanskje «barnehagetante» er en overlevning fra den tiden.

Dette er viktig for meg. Og det burde være viktig for dere som har barn i barnehagen, for politikerne og for byråkratene som administrerer økonomien. Dere burde være veldig interessert i at vi ansatte har god utdanning i det vi gjør og at vi er mange nok.

Det handler om hvordan vi ønsker at barna skal vokse opp, og i hva slags samfunn. Skal det være et samfunn hvor alle har like muligheter? Eller et samfunn hvor den sterkeste alltid har de beste kortene? Et samfunn som bygger på solidaritet eller individualisme? Dét er politikk!

Jeg har hatt permisjon denne vinteren. Til daglig er jeg pedagogisk leder i en barnehage i Oslo. Permisjonen har gitt meg energi, overblikk og tid til refleksjon. Jeg har snakket med mennesker fra ulike miljøer. Felles for dem er at de blir tomme i blikket når jeg forteller at jeg jobber i barnehage.

Ulla Kusnitzoff Ulla Kusnitzoff er pedagogisk leder i barnehage. (Privat)

Mitt felt er per definisjon ikke interessant! Det er et lavstatusfelt. Men jeg ønsker å endre dette negative narrativet. Tiden er inne til å fortelle dere om alt det fantastiske som skjer i barnehagen fordi barna deres er omgitt av profesjonelle som vet hva barn trenger og hvordan de utvikler seg fysisk og kognitivt.

Min ambisjon er at hver eneste liten gutt og jente skal få sin beste dag med så mange positive opplevelser som mulig, hver dag. Det kan handle om å ta på en sko for første gang, smøre en brødskive, spise den, eller spise noe nytt. Leke med venner, få nye venner, føre en samtale med et annet menneske – for eksempel meg.

Hver eneste gutt og jente skal gå hjem fra barnehagen med en følelse i kroppen av at «dette var en fin dag». Men jeg vet også akkurat når jeg ikke har klart å gi hvert barn denne følelsen.

Alle vi som jobber i barnehager, er forpliktet til å følge barnehageloven og rammeplanen. Og i loven står det ting som gir god mening. Eksempelvis at pedagogiske ledere må ha utdanning og at «grunnbemanningen må være tilstrekkelig til at vi kan drive tilfredsstillende pedagogisk virksomhet» (§26).

I paragraf 2 står det i tillegg at vi skal «formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap». Vi skal også «støtte barns nysgjerrighet, gi utfordringer». Og selvfølgelig skal barnehagen «bidra til å utjevne sosiale forskjeller».

Åh, jeg elsker denne loven!

Det er bare ett problem: Vi som jobber i barnehagen mangler og savner anerkjennelse! Det får vi ikke. OK, vi får lønn, men vi ligger i det nedre sjiktet i forhold til gjennomsnittslønnen på 638.000 kroner for alle ansatte i Norge (kilde: utdanning.no).

Det er lenge siden det å passe andres barn handlet om veldedighet. Kanskje «barnehagetante» er en overlevning fra den tiden.

De som har bachelor i pedagogikk, tjener i snitt 523.080 kroner. Den pedagogiske lederen på avdelingen planlegger, gjennomfører, dokumenterer og vurderer barna. Vi veileder ansatte. Vi skal sørge for å ta gode valg i møte med barn og foreldre; vi stimulerer barnas fantasier og skapertrang. Vi har det pedagogiske ansvaret på avdelingen – vi er med å danne de fantastiske barnehagebarna til å bli demokratisk anlagte mennesker til gagn og glede for alle i samfunnet.

Det er en fantastisk jobb. Særlig liker jeg å jobbe med demokratisk forståelse og medmenneskelighet i barnehagen. Jeg syns det er flott når barna skjønner verdien av å hjelpe hverandre, vente på tur eller når Torkil (3) ser at Agnes (4) er lei seg og spør om hun vil leke. At alle har verdi. Da gir det full mening å jobbe i barnehage.

I november måned var sykefraværet blant personalet i min barnehage hele 12 prosent. Det handler om fysisk slitasje og en cocktail av smitteoverførte sykdommer.

Heldigvis er vi som jobber flinke til å rose hverandre. Vi vet hvor mye energi vi bruker hver dag på å skape de beste forutsetninger for barna. Vi trenger rosen. I november måned var sykefraværet blant personalet i min barnehage hele 12 prosent. Det handler om fysisk slitasje og en cocktail av smitteoverførte sykdommer.

Loven krever én ansatt per tre småbarn og én ansatt per seks store barn. På min avdeling med 18 store barn – fra tre til seks år – er vi derfor tre ansatte. Og når kollegaer blir syke, kikker vi oss rundt i huset og sjekker om det er noen avdelinger som kan unnvære en ansatt. Det er det sjelden, men vi strekker oss alt vi kan – for vikarbyråene er tomme for vikarer.

Det betyr selvsagt at vi ikke overholder normeringene hver dag. Av og til går pedagogen i møter. Fire timer hver uke er hun borte fra avdelingen for å forberede neste ukes pedagogiske aktiviteter, dokumentere og fylle ut progresjonsskjema, ukeplan eller månedsrapport og forberede foreldresamtaler.

Alle skal helst ha lunsjpause. På en god dag, når ingen er syke eller i møter, har barna alle sine tre voksne i maksimum fem timer. Men uansett om vi er to eller tre på jobb, så jobber vi knallhardt hver dag for at hver eneste gutt og jente får oppleve mestring, får tett kontakt med en voksen, får hjelp til å leke, til å kle på seg, gå på do og vaske hender, lage felles mat, blir med på tur i skogen, i bussen, på trikken, på museum. Vi driver med sosialisering, språk, demokratisering og støtter opp om barn som er redde eller utagerende eller triste fordi de savner far og mor. Eller må ha på et plaster.

Les også: Bekymret over bemanning i barnehagene

Jeg har flotte kollegaer som dessverre er slitt ned på grunn av jobben. Vi trenger flere folk, og flere faste folk. Da kan vi bli bedre til å hjelpe barn som trenger oppmerksomhet, for eksempel førskolebarna. Med et sterkt fundament fra barnehagene kan vi medvirke til at færre barn får psykiske problemer når de vokser opp.

Derfor: Spar meg for «barnehagetante»-syndromet. Vis oss respekt og gi oss skikkelige arbeidsbetingelser.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen