FRPs bompenge hykleri

Dette sa Siv Jensen før valget i 2017. Som vi alle vet var ikke dette løftet verdt en eneste stemme fra folket. Bompengeløftet var en kamel som FRP ikke kunne vente med å svelge i bytte mot regjeringsmakt. Helge Andre Njåstad ble som stortingsrepresentant for FRP til og med lønnet for et styreverv i bompengeselskapet Austevoll bruselskap. Han var bare en av mange FRPere med styreverv i bompengeselskaper. Kristoffer Sivertsen og Montgomery Jacobsen fra Stavanger FRP har tydeligvis valgt å børste alt dette under teppet.

Rødt har ikke tenkt å la FRP skrive seg ut av historien om bompenge-eksplosjonen langs norske veier. Dagens bompenger kommer som en direkte konsekvens av at FRP kom i regjering og ikke til tross for at FRP kom i regjering. FRPs vilje til å gå i kampen for norske bilister er ikke annet enn uthulet historieløst valgkampflesk. Med FRP i regjering ble antallet bompengestasjoner doblet. Det burde faktisk settes opp skilt ved hver eneste bomstasjon i dette landet hvor det skal stå “Ikke gratis fordi FRP kom i regjering”.

Bompenger er en usosial skatt som rammer skjevt. Vi bor i en region med mye pendlere til og fra både Egersund,Jæren, Sandnes, Stavanger og Sola. Mange kan bruke tog og buss, men ikke alle. Flere lavtlønnede er avhengige av bilen for å komme seg til og fra jobb, besøke besteforeldre, få ungene på fotballtrening eller handle i butikken. Vi må legge til rette for at flest mulig velger offentlig transport, men vi må ikke gjøre bilen så dyr at kun de rikeste har råd til å bruke den.

Kommunene, spesielt i vår region kjemper en vanskelig kamp mot bompenger så lenge staten legger opp til veier bygges med bompenger eller så bygges det ikke veier. Mange kommuner har blitt tvunget til å godta bompenger for å få penger til å bygge ut vei-og kollektivtilbud.

Rødt vil at:

Veibygging skal finansieres gjennom skatten som vi betaler



Offentlig transport skal være gratis. Et flott tiltak for å holde trafikken nede



Hyppigere avganger for å bedre legge til rette for økt bruk



Når FRP igjen lover gull og grønne skoger for bilister bør det lyse varsellamper hos alle. Er du imot bompenger foreslår vi at du finner deg et annet parti enn FRP, for eksempel Rødt!

