MDG: Vi må stå sammen om gratis kollektiv!

Ordningen kan dessverre Høyre, Frp, Pensjonistpartiet og KrF komme til å skrote i fylkestinget.

MDG og flertallspartiene i Stavanger har innført gratis kollektivtrafikk. Slik belønnes innbyggerne som reiser kollektivt. Mer kollektivbruk bidrar til å løse klima- og trafikkutfordringer. Det vil styrke attraktiviteten til byøyene, sørge for at flere bruker sentrum – og sikre at alle, uavhengig av inntekt, kan oppleve mer i hverdagen.

Stavanger er nå satt på kartet både nasjonalt og internasjonalt som en framoverlent by for mobilitet. Spesielt for yngre mennesker som vurderer framtidig arbeidssted kan dette være inspirerende.

Pengene tas utelukkende fra oppsparte midler. Stavanger har de siste årene hatt overskudd. Det er disse pengene som brukes, og det blir ikke økte skatter eller kutt i kommunens tjenester på grunn av dette.

Men Høyre, Frp, Pensjonistpartiet og Kristelig Folkeparti har ikke vært like begeistret for gratis kollektiv i Stavanger. Det er laget et godt opplegg for hvordan folk kan ta ut billetter digitalt eller få fylt opp reisekort fysisk ved oppmøte. Obligatorisk billettkjøp kan føre til at enkelte tar ut billetter de ikke kommer til å bruke, eller at de for behagelighetens skyld velger å ta ut månedskort framfor enkeltbilletter. Det har imidlertid ikke vært farlig for gratisordningen, all den tid både fylkeskommunedirektør og fylkesordfører har vært tydelige på at Rogaland fylkeskommune som driver kollektivtrafikken ikke skal tjene (men heller ikke tape) penger på at Stavanger sikrer budsjetterte inntekter.

Det antydes det nå at partiene Høyre, Frp, Pensjonistpartiet og KrF har planer om å gå bort fra avtaleintensjonen og heller sikre flertall for at Stavanger kommune faktisk må betale fullpris for alle billettene som er bestilt – sånn at fylkeskommunens billettinntekter blir langt høyere enn budsjettert – selv om utgiftene til fylkeskommunen overhodet ikke øker.

For politikerne i fylket driver et kollektivsystem i hele Rogaland som allerede får mer nasjonale subsidier enn andre fylker. Billettinntektene er lave. Da vil enda mer penger fra Stavanger være fristende for fylkespolitikere med press fra andre kommuner om å opprettholde gode kollektivtilbud i distriktene – å bruke andre steder enn i Stavanger.

La det ikke være tvil. Det er viktig å sikre gode kollektivtilbud i distriktene for å sikre at bedrifter kan etablere seg der, eller at folk kan bo på mindre steder og jobbe i sentrale strøk.

Men det er ikke Stavangers oppgave å finansiere dette i enda større grad enn de gjør allerede.

Godt kollektivtilbud i distriktene må sikres gjennom nasjonale overføringer av midler fra staten og brukerbetaling – ikke gjennom å utnytte et fantastisk tilbud til Stavanger kommunes innbyggere.

Det bør H, Frp, Pp og KrF avklare overfor sine velgere før valget. Ved å sørge for at gratis kollektiv fortsetter kan dere beholde et viktig nytt tilbud i Stavanger der både trafikken og utslippene er størst.

Gratis kollektiv har kommet for å bli. I alle fall om MDG og partiene som står bak tiltaket får fortsette i fire nye år. Det er opp til velgerne.

Godt valg!