Høyre går til valg for høyere matpriser

Blårussen i Høyre har ikke tatt innover seg at Norge ikke trenger høyere matpriser.

Vi andre ønsker vel heller det motsatte, lavere priser?

Søndagsåpne butikker betyr i første omgang at butikkene øker sine lønnskostnader. En søndag med ekstra høye lønninger vil bety økte kostnader for driver. Hvem skal betale dette? Selvsagt kundene med økte priser. Er dette noe du vil ha?

I dag er dagligvarebutikkene åpne fra 06-07 om morgenen til klokken 23 om kvelden. I utgangspunktet altfor kostbart lønnsmessig fra før. Åpningstider og kostnader en heller kunne redusert. Med konsekvens for i utgangspunktet å kunne redusere prisene på mat. Det er vel ingen som ikke kunne tenke seg reduserte priser?

Høyre vil selvsagt hevde at søndagsåpne butikker kan bidra til arbeidsplasser for studerende ungdommer. De mener altså vi skal betale ekstra for matvarene forbidra til å hjelpe på med arbeidsplasser. Det ønsker i hvert fall ikke jeg, men altså Høyre. Der er der kanskje noen som synes prisene er for lave?

De må ha sovet i timen. Hva angår arbeidsplasser, så trenger vi heller disse ungdommene inn i omsorgssektoren. Alle trenger vel en ekstra hånd der, eller?