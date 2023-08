Kampen om Aker og Ullevål er ikke over

Allerede i år har vi sett store kutt i pasientbehandlingen. Styret i Oslo universitetssykehus (OUS) har pålagt effektivisering og bemanningskutt i alle sykehusets klinikker. Dette skyldes for en stor del at OUS har krav om å sette av midler til de store byggeprosjektene framover.

Prisvekst og etterdønninger av pandemien har gitt alle helseforetakene ekstra økonomiske utfordringer. Dette ble kompensert gjennom økte bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett tidligere i år.

OUS prioriterte da å sette av penger til økt «overskudd» framfor pasientbehandling. Dette mener vi blir feil. Når helseforetaket reduserer tilbudet til pasientene, vil det føre til økt press på de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Vi har sett hvordan kommunens helsehus gjennom de siste årene har fått utfordringer med å levere forsvarlige tjenester som følge av at sykehusene har skrevet ut stadig sykere pasienter til kommunen.

Vi mener at den økonomiske situasjonen som Helse Sør-Øst og OUS nå er i, krever handling. I Oslo har alle partier vært enige om at bygging av nytt lokalsykehus på Aker må komme i gang så raskt som mulig.

Vi mener det riktige nå vil være å prioritere å bygge ut Aker og sette Rikshospitalet og en eventuell nedleggelse av Ullevål sykehus og Gaustad sykehus på vent. Vi mener det haster å gi Groruddalens befolkning lokalsykehustjenester samlet ved et eget lokalsykehus. Det vil gi Oslo økt kapasitet, mens Akershus Universitetssykehus (Ahus) får nødvendig avlastning.

Vi mener konsekvensene av å legge ned Ullevål sykehus ikke er godt nok utredet og at tomtene både ved Rikshospitalet og Aker er for trange til de byggene som planlegges der.

På Rikshospitalet må det rives, flyttes rundt og bygges over flere år mens sykehuset skal være i full drift og huse svært sårbare pasienter. I tillegg vil den planlagte utbyggingen Gaustad/Rikshospitalet gi store uheldige konsekvenser for natur og kulturminner.

Oslo bystyre har som øverste politiske myndighet i Oslo kommune ansvar for at Oslos innbyggere er sikret forsvarlig helsehjelp og en trygg helseberedskap.

Dagens planer for Nye OUS er ikke gode nok til at vi føler oss trygge på at befolkningens behov vil bli tilstrekkelig godt ivaretatt, verken i byggeperioden eller når de nye byggene eventuelt står ferdig.

Våre partier står bak denne felles uttalelsen fordi vi vil arbeide for:

Gode offentlig sykehus med nok kapasitet for hele Oslos befolkning.

Å beholde et godt akuttsykehus på Ullevål som tar imot traumepasienter fra hele Sør-Norge.

At regjeringen og Stortinget prioriterer gjenoppbyggingen av Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen.

At Stortinget setter Gaustad-planene på vent inntil Ullevål-alternativet er skikkelig utredet.

Innlegget er signert: Siavash Mobasheri (gruppeleder Rødts bystyregruppe), Ola Wolff Elvevold (gruppeleder SVs bystyregruppe), Aina Stenersen (bystyrerepresentant for Frp), Hallstein Bjercke (gruppeleder Venstres bystyregruppe), Eivind Trædal (gruppeleder MDGs bystyregruppe), Morten Edvardsen (gruppeleder Sps bystyregruppe), Cecilie Lyngby (gruppeleder Folkets Parti bystyregruppe) og Ingvild Husby Halderaker (andrekandidat for KrF i Oslo).

