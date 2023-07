Sykehusplanene truer Oslos helsetilbud

ABC-klinikken er nedlagt og tilbudet til fødende er dårligere. På hjerteavdelingen var det masseoppsigelser. Langt fra alle som trenger det får psykisk helsehjelp. Dette er situasjonen i startfasen av raseringa av sykehustilbudet i Oslo.

Som Oslo-politikere er vi opptatt av helsetilbudet til Oslo befolkning og engasjerer oss mot nedlegginga av Ullevål Sykehus.

Fra venstre: Maren Rismyhr, Siavash Mobasheri og Seher Aydar

Helsebyråkratenes opprinnelige plan var å bygge ut et svært sykehus på Gaustad som strakk seg fra Rikshospitalet, over Ring 3 og nedover mot Blindern. I 2015 varslet Statens Vegvesen at Ring 3 ikke kunne legges i tunnel. Ideen om delt sykehustilbud mellom Aker og Rikshospitalet ble unnfanget på rekordtid, og i juni 2016 var høyres helseminister, Bent Høie, fødselshjelper for planene.

At de ble møtt med massiv motstand både fra fagmiljøene og fra en voksende folkebevegelse brydde verken Høie eller nåværende helseminister Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet seg om.

Toppbyråkratene Rootwelt og Reymert i Helse sørøst og OUS har tre grunner til at planene må gjennomføres. Disse kan tilbakevises. Det er ikke vanskelig å erstatte gamle og dårlige bygg på Ullevål med nye. Det er god plass. Lokalsykehustilbudet i Oslo styrkes ikke slik byråkratene påstår.

Vi inviterer gjerne de som er interesserte med på en kjøretur fra Aker til Rikshospitalet i rushtida etter sommeren

Inbyggerne i Alna, Stovner og Grorud er ikke sikret plass på nye Aker sykehus. Og allerede nå er ideen om et nytt lokalsykehus sør i Oslo skissert som nødvendig for å dekke befolkningsveksten.

Sist påstår de at forslaget samler spesialfunksjoner. Det er løgn. Akuttberedskapen i Oslo er i dag samlet på Ullevål. Her står et unikt fagmiljø står klar ved alvorlige hendelser. Dagens planer gir ikke plass for å holde det samlet, verken på Aker eller Rikshospitalet. Å splitte den medisinske og kirurgiske akuttberedskapen på denne måten vil være direkte farlig.

Vi vil gjerne invitere de som er interesserte med på en kjøretur fra Aker til Rikshospitalet i rushtida etter sommeren. Det burde være åpenbart at livstruende skadde bør slippe denne transportetappen. Akuttberedskapen bør bevares på Ullevål.

Rødt er ikke alene om å være bekymret for det framtidige helsebehovet for Oslos innbyggernes. Helseforetaksmodellen krever at Oslo universitetssykehus (OUS) må effektivisere for å sette av penger til de framtidige sykehusene.

Da regjeringa bevilga ekstra millioner til helseforetakene tidligere i år, trodde noen kanskje at det ville gi bedre pasientbehandling, men OUS fortsatte å kutte. 400 årsverk skal bort dette året. Oslos innbyggere får et dårligere tilbud.

Samtidig får kommunen mer ansvar for de syke. Noen husker tida da gamle, syke mennesker fikk bli på sykehus til de kom seg på beina. 20 år med helseforetaksreform og 10 år med samhandlingsreform har endret dette totalt. Sykehusene skriver ut langt sykere pasienter enn tidligere, uten at kommunen har fått midler til å ruste seg for de ekstra oppgavene.

Dette var med på å utløse helsehuskrisa i vinterder eldre ble liggende hjelpeløse, og helsearbeidere på helsehus ikke hadde mulighet til å rekke over alle pasientene. Samtidig må hjemmetjenesten følge opp sykere eldre uten at bydelene får mer penger av den grunn.

Det ligger i OUS’ planer at tre av ti av dagens sykehuspasienter i framtida skal få behandling hjemme eller i kommunen. Det skyldes blant annet at kravene til effektivisering vil øke framover, ikke minst når de statlige lånene med renter om noen år skal tilbakebetales.

Rødt er opptatt av et helhetlig helsetilbud til Oslos innbyggere, uansett om det gis i bydelen som hjemmetjenester, på sykehjem og helsehus eller på sykehus. Det er ikke plass til de sykehusene Oslo trenger på Riksen og Aker. På Ullevål er det plass.

Rødt vil utvide og bygge nytt på Ullevål og samtidig bevare akuttberedskapen der. Nye Aker sykehus må bygges som lokalsykehus for hele Groruddalen, samtidig som psykisk helsevern bevares og utvikles på Gaustad, og Rikshospitalet beholdes som spesialistsykehus for hele landet.

Det haster å få stanset den svinedyre galskapen som helseforetaksdirektører og helsebyråkratiet med H og Aps velsignelse har satt i gang.

Rødt Oslos budskap er: Stopp og snu, før mer blir ødelagt og hele prosjektet kollapser økonomisk. Folk skal være trygge for at de får god offentlig helsehjelp når de trenger det.

