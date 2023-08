Klimapolitikk for flere enn de med hage og elbil

Hva har hetebølger i Hellas og verdens overforbruksdag å gjøre med Oslovalget 2023?

Hvordan vi reduserer klimagassutslipp, forbruk og tar vare på naturen er globale spørsmål som må løses lokalt. Samtidig kan de ikke skilles fra et økonomisk system som øker de økonomiske forskjellene og legger opp til økt forbruk på en klode med begrensede ressurser.

I juni hadde vi tørke og hetebølge. Åkrer tørket inn og flere steder var det så stor brannfare at man ikke en gang hadde lov å grille i egen hage. Vanning med hageslange var ikke lov. I juli har sommerværet vært mer normalt med regn og sol om hverandre. Men det er rundt Oslo.

Årets juli har vært den varmeste noensinne i verden. Skogbranner har ødelagt enorme verdier. Hetebølger tar liv. Sjøen utenfor Florida er over 38 grader. Mer enn makstemperaturen i et boblebad. Korallrev, sjøplaner og fisker dør. Klimaendringen er ikke lenger noe våre barn og barnebarn vil merke. De er her og nå. De tar liv, de gir store ødeleggelser og truer livsgrunnlaget vårt.

Siavash Mobasheri og Sareedo Ali (Ihne Pedersen og Nima Taheri )

Verdens overforbruksdag var 2. august. Alt forbruk etter dette er mer enn kloden tåler. Norges overforbruksdag var allerede 12. april. Vi ligger på topp i bruk og kast, og selv om kommunens virksomheter er gode til å kildesortere i grønn og lilla pose forbruker vi for mye.

Livsgrunnlaget vårt er basert på et klima i balanse og en natur som kan gi oss økosystemtjenester som rent vann og ren luft, jord med nok næringsstoffer til å dyrke maten vi spiser. Ensidig fokus på klima kan gjøre vondt verre. Noen klimatiltak bygger ned naturen vi trenger både for å motarbeide klimaendringene og tilpasse oss dem. Å bygge ned store naturområder for å bygge vindmølleparker er verken god natur- eller klimapolitikk.

Både det sittende byrådet og partiene på høyresida er opptatt av å bygge boliger der det i dag er arbeidsplasser i Oslo. Begrunnelsen er ofte at det er god klimapolitikk. Konsekvensen av dette er blant annet at industri og arealkrevende virksomheter lager flyttes ut av Oslo.

De grønne elvebreddene er ikke luksus, det er nødvendigheter.

Men behovet for disse virksomhetene forsvinner ikke, og mange av disse virksomhetene bygges opp igjen i gamle Akershus fylke. For å få plass bygges skog eller matjord ned. Og de som jobber der kan ikke lenger reise kollektivt til jobb, men blir avhengig av bil.

Som et omvendt kinderegg får vi flere skadevirkninger på en gang: En vanskeligere hverdag med lenger og mer upraktisk reisevei, økte utslipp på grunn av økt biltrafikk og ødeleggelse av natur eller matjord vi trenger.

[ Ekstremværet «Hans» viser oss at det er alvor nå ]

Å være omgitt av natur er helsebringende og gir god livskvalitet. Bytrær er ikke bare vakre, de er med å holde temperaturen nede, de holder på fuktighet når det er tørt og tar opp mye vann når det regner mye. De holder på jorda og kan hindre jordskred.

De er nødvendige for å tilpasse oss et klima i endring. For Rødt holder det ikke å si at trær skal vernes i hager i villastrøk slik MDGs løsning har vært i småhusplanen. Tilgang på gress, trær og natur er goder for oss alle. Derfor vil vi blant annet ha stor park i Nydalen og på Økern der folk bor tett og fellesskapsarealene mangler.

Oslo er en by med mange elver og vassdrag. For å få bedre overvannshåndtering og renere Oslofjord bruker vi millioner på å gjenåpne mange av de som ble lagt i rør og opparbeide nye elvebredder. Samtidig som bygges elvebreddene ned.

Rødt har gått mot alle byggeprosjekter som legger opp til å bygge ned de 20 meter brede beltene med natur på hver side av elvene våre. Men gang på gang lar byrådet andre hensyn komme først.

I Nydalen bygges det høyhus oppå det historiske elveløpet. På Sagene får den tysk-norske skolen bygge helt inntil elva. Snakket om biologisk mangfold er viktig i festtaler, men følges ikke opp i praksis av MDGs byutviklingsbyråder.

De grønne elvebreddene er ikke luksus, det er nødvendigheter som ivaretar truede dyre- og plantearter, som gjør det mulig for dyr å forflytte seg fra marka til sjøen.

Rødt har og vil fortsette å jobbe for at samtidig som vi jobber for å redusere klimagassutslipp fra Oslos innbyggere må vi ta vare på natur og biologisk mangfold. Og vi må være villige til å gå mot et system som legger opp til økt forbruk, store avfallsberg.

Det er en viktig grunn til at Rødt har vært pådriver for og har fått gjennomslag for et prøveprosjekt med 6-timersdagen. Med 6-timersdag kan man ta ut økt produktivitet i mer fritid heller enn i penger som gir mer forbruk.

Rødts miljø- og klimapolitikk er helhetlig og rettferdig. Miljøpolitikken må gi en bedre by til alle, ikke bare for de som har råd til villa med hage og de nyeste elbilene.

[ Klimakrisen er lokalpolitikk ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen