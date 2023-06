Når politisk ideologi går på helsa løs

Anne Lindboe, ordførerkandidat i Oslo under Høyres landsmøte 2023. (Alf Simensen/NTB)

Barnevernet over hele landet har problemer med å skaffe nok akuttplasser til barn som ikke lenger kan bo hjemme på grunn av alvorlig omsorgssvikt. Nå slår flere barnevernsvakter alarm melder NRK.

Adresseavisen skrev nylig at barnevernet i Trøndelag i åtte tilfeller har måttet la barn bli værende i skadelige hjem der det var fattet vedtak om at de skulle hentes ut, fordi det ikke finnes kapasitet til å ta imot dem. Andre barn har blitt innlosjert på hotell eller måttet overnatte på glattcelle.

Byrådet kan ikke svare på om barn opplever det samme i Oslo.

I 2022 ble i gjennomsnitt 54 prosent av barnevernets akuttkapasitet for ungdom i Oslo tatt i bruk. Siden nyttår har det ligget jevnt på 100 prosent skriver Klassekampen. Institusjonene er stappfulle, og systemet som skal hjelpe barn og unge med akutt behov, er på bristepunktet.

Kapasiteten på beredskapshjem for ungdom er sprengt, og langtidsinstitusjoner som ikke er akutte tilfeller er satt i beredskap for å ta inn unge som er hentet rett fra gaten eller ut av voldelige hjem, skriver avisen videre.

Situasjonen er så alvorlig at den ansvarlige byråden, Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV, har varslet krisetiltak.Spørsmålet nå er om det ikke har vært mulig å forutse det drastisk økte behovet, eller om det vi er vitne til delvis er en varslet krise som kunne vært unngått.

Byrådet i Oslo med Raymond Johansen i spissen har innført forbud mot at dyktige private aktører skal starte barnehager og har kastet noen av landets fremste eksperter på eldreomsorg ut av byens sykehjem.

Mulige langsiktige konsekvenser av pandemien er en av forklaring på den kraftige økningen av barn og unge som trenger å bo på en institusjon, men ikke den eneste. «Høyere kompetansekrav til dem som skal jobbe i barnevernet, samt utfasing av kommersielle aktører spiller også inn» forklarer Ingrid Pelin Berg som er regiondirektør i Bufetat, region øst til Aftenposten.

I forbindelse med fremleggelsen av Oslo kommunes budsjett for 2023 var byråd Eidsvoll stolt over at Oslo kjøper færre private kommersielle barnevernplasser enn andre kommuner i Norge, og færre skal det bli.

Byråden mener private barnevernsplasser «er en trussel for barnas trygghet.» Det er en grunnløs påstand, men dessverre ikke overraskende når vi vet hvor den kommer fra.

Byrådet i Oslo med Raymond Johansen i spissen har innført forbud mot at dyktige private aktører skal starte barnehager og har kastet noen av landets fremste eksperter på eldreomsorg ut av byens sykehjem. Da var det kanskje bare et tidsspørsmål før også «avkommersialisering» av barnevernet skulle bli en politisk markør. Ikke bare i Oslo, men i hele Norge.

«Jeg er glad for at barne- og familieminister Kjersti Toppe (SP) er tydelig på at vi skal bort fra markedsstyringen i barnevernet» sier byråden.

Venstresidens innbitte mistro til private aktører bekymrer meg. De stadige påstandene om at private aktører «bare er ute etter profitt», og egentlig ikke bryr seg om barnas beste, er simpel, grunnløs og kun basert på politisk ideologi.

Når regionsdirektøren i Bufetat er tydelig på at utfasing av kommersielle aktører er en av årsakene til krisen i barnevernet bør alarmen gå. Ikke bare i Oslo, men helt til topps i Arbeiderparti-regjeringen, for nå går politisk idelogi på helsa løs.

