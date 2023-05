Nok ansatte må komme først

Regjeringen har klare mål for barnehagene fram mot 2030. 60 % barnehagelærere og 25 % barne- og ungdomsarbeidere.

Men før vi snakker om å løfte kompetansen i barnehagefeltet, må vi sørge for nok ansatte.

Anne-Grete Brodahl Øvrelid Anne-Grete Brodahl Øvrelid er pedagogisk leder i barnehage. (Privat)

Dagens norm sier én ansatt på tre barn under tre år, og én ansatt på seks barn over tre år. Dette er ikke godt nok. I barnehageloven står det: «Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet».

Det er det som er oppdraget til barnehagelærerne. Å gi de barna som er under opplæringspliktig alder, et pedagogisk tilbud. I mange barnehager er alle ansatte på plass mellom klokken 9 og 14. Det betyr at bemanningsnormen er på plass fem timer om dagen.

Men vent, jeg glemte helt å regne med pausen til personalet. Det er tre pauser på til sammen en og en halv time. Da står vi igjen med tre og en halv time hvor bemanningsnormen er dekket.

I tillegg har vi pedagogmøter, avdelingsmøter, plantid for pedagogene og foreldresamtaler som skal tas innenfor arbeidstiden. Ved sykdom, kurs og ferier har vi ikke nok midler til å sette inn vikar fra dag én. Ofte sliter vi med å få tak i vikarer også.

Regjeringen mangler ikke gode målsettinger: «Det er et mål at det norske utdanningssystemet skal være blant de beste i verden når det gjelder faglig nivå og bredde i deltakelse og gjennomføring» (regjeringen.no).

Utfordringen jeg står i hver dag, er ikke at jeg mangler den faglige kompetansen. Jeg får bare ikke tatt den i bruk fullt ut, fordi det er for få ansatte i grunnbemanningen. Jeg stemmer i for det Utdanningsforbundet jobber for å oppnå. En gang i fremtiden, sikkert i en galakse langt fra der jeg bor, virker det som.

For vi er mange barnehagelærere som har ropt ut om økt bemanning i lang tid nå. Og jeg må jo tro på at det vil skje snart, i min yrkeskarriere. Nemlig at det blir to barn under tre år på én ansatt, og fem barn over tre år på én ansatt.

Jeg har mange tanker om utviklingen av barnehagene her til lands, men dette er den saken jeg mener brenner over hele landet: Nok bemanning NÅ!

