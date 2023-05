Aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen: Innsynsretten står i fare

Innsynsretten til behandlingsgrunnlag for offentlig forvaltning står i fare. Regjeringen ønsker å stramme inn innsynsretten som gjengitt i Kommunal Rapport i mai, mens Trondheim kommune argumenterer imot.

Diskusjonen i Oslo er fraværende, men like reell.

Vi i aksjonsgruppen for stor park i Nydalen forsøker å følge med på utviklingen av vår sak. Her ser vi over tid en økende tendens til at dokumenter mellom de kommunale etatene holdes skjult for offentligheten.

Senest i starten av mai fikk vi åpnet et dokument som først ble lagt ut som skjult for offentlig innsyn. Dokumentet dreier seg om en “Revidert avklaring av kommunale behov i ny park i Nydalen”.

Det er åpenbart at slike vurderinger internt i kommunen er sentrale i beslutningsprosessen, og må være offentlig tilgjengelig.

Vi stiller et stort spørsmål ved lovligheten av å holde slike dokumenter skjult for innsyn. Etter forespørsel fikk vi likevel det aktuelle dokumentet offentliggjort, men det burde være en selvfølge. Alt annet kan føre til et demokratisk problem.

Uten innsyn er det umulig å gi tilsvar, og påvirke, slik vi har en demokratisk rett til.

Å drive påvirkningsarbeid er både kompetanse- og tidkrevende. Å bli møtt med at sentrale dokumenter forsøkes holdt skjult hjelper ikke til.

Aksjonsgruppen får med jevne mellomrom spørsmål fra befolkningen i Nydalen om hvor saken står. Uten innsyn er det umulig å gi tilsvar, og påvirke, slik vi har en demokratisk rett til.

Det blir park i Nydalen, det skal ingen være i tvil om. Og la oss være tydelige: Uten befolkningen i Nydalens engasjement rundt saken hadde det ikke blitt noen park over hodet.

Avantor, som har vært hovedutbygger i Nydalen og eier parkeringsplassen på 17 mål, sammen med Obos, som eier trykkeritomta på 25 mål, foreslo først en monumental utbygging uten nevneverdig park. Gjennom massivt press, underskriftskampanjer, utallige møter med kommunale etater, politiske parti og faginstanser er utbyggerne sammen med kommunen motvillig presset til å realisere en park i Nydalen.

Spørsmålet nå er hvor stor den blir. På tross av begrensningene vi møter i påvirkningsarbeidet, vil aksjonsgruppen forsøke å følge med – og be de ulike partiene som kjemper om plass i rådhuset, om å ta stilling til denne saken før valget. Godt valg!

[ Bakgrunn: Nå vil beboere intensivere kampen for park ]

[ Dagsavisen mener: Kaffebarkjeden Espresso House er tatt med buksa nede. Enda en gang ]