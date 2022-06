Halvspist maiskolbe og nye høyhus: Nå vil beboere intensivere kampen for park

Debatten om hvor høyt det skal bygges i Oslo raser, og i Nydalen er beboerne mer enn noen gang opptatt av å sikre seg grøntområder blant den stadig tettere bebyggelsen.

Beboere har kjempet for å få en stor folkepark i flere år. Senest i februar opplevde de nok et nederlag i bystyret.

Men med nye byggeprosjekter og muligheten til å bygge i høyden, mener beboerne det vil være mulig å se på planene på nytt.

Nå har kommunen estimert at det skal fortettes med opptil 20.000 beboere i Nydalen. Bydelen blir da på størrelse med er en stor norsk by.

[ Protesterer på byrådets høyhusforslag ]

Det utløser et enda større behov for grøntområder i Nydalen enn per i dag, og for å få realisert en større park må Oslo kommune kjøpe arealer av selskapet Avantor. Det har kommunen hittil sagt nei til.

– Men kommunekassa er bare er en av en rekke finansieringsmuligheter som kan realisere parken. Nå kan en høyesterettsdom, den såkalte Mortensrud-dommen om rekkefølgekrav bli løsningen, sier Torger Kjeldstad, talsmann for «Aksjonsgruppa Ja til Stor Park i Nydalen».

Park-reportasje Torger Kjeldstad håper en ny høyesterettsdom skal kunne bli finansieringsløsningen for ekspropriering av Avantors tomt til parkformål. (Tobias Schildmann Mandt)

Rekkefølgekrav

Dommen tillater kommunen å stille såkalte rekkefølgekrav til utbyggere for å dekke reelle behov som utløses eller forsterkes av utbyggingen.

– Det vil i praksis si å ilegge en skatt på fremtidige utbyggingsprosjekter som utløser parkbehov. Dette er en helt konkret plan, og i vinter stilte varaordfører Abdullah Alsabeehg (AP) spørsmål til Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten om kommunen kan benytte rekkefølgekrav for å finansiere ekspropriering av Sandakerveien 113–119 i Nydalen. Det er dette hovedsporet vi jobber etter nå, sier Kjeldstad.

Slik tenker aksjonsgruppa «Ja til stor park i Nydalen» at det nye parken kan bli. Nederst til venstre trykkerihallene til Schibsted Trykk. (Illustrasjon: Endre Skandfer )

Behovet er skrikende

Når det gjelder fortetningen i Nydalen vil den bare øke. Særlig hvis det kan bli rom for å bygge høyere enn før.

Med den nye foreslåtte høyhusplanen vil man kunne bygge blokker på 70 meter i Nydalen og 125 meter på Storo. Avantors miljøbygg «Vertikal Nydalen» på Gullhaug Torg, ofte omtalt som den «halvspiste maiskolben», har allerede vakt mange sterke reaksjoner i nabolaget, både positive og negative.

Vertikal Nydalen, Avantors miljøbygg er tegnet av Snøhetta (Snøhetta)

– Vi legger oss egentlig ikke opp i om det er riktigst å bygge i høyden eller bredden, men vi ser at det kommer til å bli bygd mer i Nydalen og Storo-området i mange år framover, og det vil kunne være med på å finansiere en ekspropriering av denne parken dersom man benytter denne finansieringsmodellen, sier Torger Kjedstad.

– Vi legger oss egentlig ikke opp i om det er riktigst å bygge i høyden eller bredden — Torger Kjeldstad, fra aksjonsgruppa for stor park i Nydalen

– I Nydalen snakker man om blokker på 70 meter slik som denne såkalte maiskolben, mens på Storo snakker man om blokker på 125 meter. Når det skal bygges så enormt i dette området både på Storo-siden og Nydalen-siden i årene som kommer, tenker vi at det er ikke noe tvil – så store utviklingsprosjekter vil fint kunne finansiere en ekspropriering av denne tomta til park, sier Kjeldstad.

Høyhusstrategien skal være på høring over sommeren, og blir trolig bystyrebehandlet først i 2023.

Når det gjelder parkaktivistenes ønske, så er det usikkert når de får svar.

Både Avantor og Obos har kommet med forslag til parkområde, men det er mindre enn beboerne ønsker seg. Både Venstre og Rødt har gitt sin støtte til beboerne, men byrådet har hittil sagt nei til ekspropriering av tomter. Men håpet til aksjonsgruppa er å få kommunen med på å utrede deres løsning, så en park vil koste mindre enn tidligere regnet med.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen