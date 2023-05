Økern Torg: Ansvarlig byutvikling?

I Aftenposten/E24 5. mai kritiserer Henning Lauridsen i Eiendom Norge nabolagsprotestene mot 900 boliger på Økern Torg: Løsningen på boligmangelen i Oslo er at politikerne må «slå seg sammen og stå imot presset grupper som vil stoppe utbygging i sitt område».

7. mai følger byrådsleder Raymond Johansen opp med utsagnet: – Som regel blir forslagene stoppet av andre, ikke minst etter press fra naboer og andre som slett ikke vil ha en ekstra blokk foran seg. Men jeg tror at vi på en måte må være tøffere. De kan ikke trumfe alt.

Det er riktig at vi protesterer mot planene for Økern Torg. Idrettslag, FAU og vel og borettslag har gått sammen og dannet en aksjonsgruppe.

Både Johansens og Lauridsens utspill er bygget opp om argumentet: Naboer vil ikke ha boliger, men det er det ingen som vil.

Dette er stråmannsargumentasjon! Vi protesterer ikke på boliger i vårt nærområde. Vi bor i et byutviklingsområde. Vi protesterer mot ukritisk fortetning, uten tilhørende sosial infrastruktur.

Protestene mot Økern Torg handler ikke om at vi «ikke ønsker enn blokk foran oss» og det er skremmende at byrådslederen ikke ser helheten rundt den såkalte «Bama-tomta» på Økern.

Vi ber ikke om mye! Men vi ber om et sted hvor vi kan ta med oss grillen og noen pils for å slappe av i sola. Blokkleilighetene våre har nemlig ikke hager.

I ti minutters gangavstand til Økern Torg planlegges og bygges 3.500 boliger, på Løren, Ulven, Bjerkebanen og Økern. Vi har ikke protestert mot disse. Vi protesterer ikke mot høyhus med næringslokaler i Økern Sentrum. Vi protesterer mot at den siste kommunalt eide tomta skal brukes til boliger.

Bygg gjerne boliger! Men før området fylles igjen med enda flere innbyggere er det helt nødvendig å komme à jour med den sosiale infrastrukturen. I dag er skoler, møteplasser, fotballbaner og parkområder en stor mangel for oss som bor på Økern, Ulven og ikke minst på Løren. Planene for Økern Torgvei 6 må justeres, slik at de sammenfaller med innbyggernes faktiske behov.

Byrådet virker ivrige etter å bygge enda tettere på Økern enn hva man allerede har gjort på utskjelte Løren. I sin fortetningsiver peker de på politiske motstandere og kaller dem uansvarlige og populistiske.

Det er ikke uansvarlig å lytte til byens befolkning. Tvert imot: Det er ansvarlig å sørge for at barn har et idrettslag som har plass til å ta imot dem. Det er ansvarlig å sørge for at det bygges friarealer som gir rom for lek og hygge. Det er ansvarlig å bygge skole. Det er ansvarlig å stoppe og tenke seg om, når man har mistet kontrollen.

[ Eirik Nilssen Brøyn: Er vi i ferd med å lage et bysentrum for syklister som i realiteten er en fare for gående beboere? ]

Vi ber ikke om mye! Men vi ber om et sted hvor vi kan ta med oss grillen og noen pils for å slappe av i sola. Blokkleilighetene våre har nemlig ikke hager.

Vi ønsker oss en park hvor naboer kan møtes for å spille frisbeegolf eller kubb på ei slette, samtidig som barna lærer å sykle. Vi ønsker oss en ungdomsklubb, til alle ungdommene som vokser opp i blokker uten kjellerstuer. Vi ber om at de 24.000 innbyggerne i delbydelene Løren, Refstad og Ulven skal få noe som minner om det Sofienbergparken er for Løkka.

Først når vi som allerede bor her får plass til å leve, ønsker vi de planlagte 3.500 boligene velkomne. Da er det plass til flere innbyggere her! Men vi protesterer nå på at akkurat denne tomta blir regulert til ytterligere 900 leiligheter.

Det er ikke uansvarlig å si stopp og tenke seg om! Tvert imot, enhver fjellvant nordmann vet at det ikke er noen skam i å snu. Dersom man nå aksepterer det forslaget som ligger på bordet, blir det gjort irreversible inngrep. Det vil koste dyrt. Vi kan ikke basere vår egen og våre barns fremtid på det.

Vi vil leve, ikke bare bo!

[ De med dårligst råd i Oslo, har samtidig dårligst tilgang til blågrønne lunger, ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA) ]

[ NINA-forskere: Økonomien i helsevesenet lyser rødt. Hvorfor ikke tenke mer grønt for å forebygge sykdom? ]