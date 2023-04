Høyre henter alltid penger fra sykehjem

Det er bare tre måneder siden Høyre la fram sitt alternative budsjett for Oslo, der de henter 95 millioner kroner ut av eldreomsorgen. Pengene skal visstnok spares inn ved å konkurranseutsette sykehjem, og de brukes på å kutte skattene for de som har mest fra før.

I Dagsavisen den 27. mars sier Oslo Høyre at dersom de vinner valget er det kun kvaliteten som skal telle når eldreomsorgen igjen skal ut på anbud. Høyre har imidlertid vist at det er pengene som rår når budsjettene skal gå opp.

Partiet har hentet penger fra sykehjemmene i alle sine budsjettforslag siden de tapte valget i 2015. Hver eneste gang for å kutte skattene til de rikeste. Det lyder ganske hult når man nå sier at det ikke er prisen, men kvaliteten man skal konkurrere på.

For Oslo Arbeiderparti har det en verdi i seg selv at ansatte har hele og faste stillinger og en lønn og pensjon det går an å leve av.

Flere faste ansatte i hele stillinger fører til at pasienter i eldreomsorgen får færre ansatte å forholde seg til og de ansatte blir bedre kjent med de eldre og deres behov. Det fører til trygghet og bedre kvalitet og omsorg.

Hver gang vi har tatt et sykehjem tilbake fra kommersiell drift, så har vi sett at det betyr høyere lønn og pensjon for de ansatte. Det fortjener selvfølgelig våre sykepleiere, helsefagarbeidere og pleieassistenter.

Det er i seg selv utrolig at Høyre vil tilbake til denne konkurransen om å finne måter for å dumpe lønningene til de som jobber på sykehjemmene. Men det er også et spørsmål om kvalitet og vår evne til å skaffe nok folk til disse viktige yrkene. Ordentlig lønn, gode arbeidsforhold og hele, faste stillinger er vesentlig for å rekruttere flere til å jobbe i omsorgssektoren framover. Dette er viktige saker for Arbeiderpartiet.

Her går det en klar skillelinje i politikken, som velgerne må merke seg fram mot Oslo-valget til høsten.

