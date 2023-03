I matte kan vi elever i dag velge mellom tre ulike nivåer på videregående: P-, S- eller R-matte. Får du ikke nok utfordringer i P- matte? Velg S- matte. Er S-matte også for enkelt, ja da kan du velge R-matte.

Dette burde være normen i alle fag, ikke bare på videregående, men også på ungdomsskolen.

Mia Amalie Gramstad Marcussen, Oslo Unge Høyre. (Privat)

På ungdomsskolen likte ikke Mia matte, fordi hun syntes at matte var skikkelig vanskelig. Derfor valgte Mia å ta P-matte på videregående. Matte ble et morsomt fag fordi Mia forsto og fikk med meg det som ble gjennomgått i timen.

Mikkel Timm Sundin, Oslo Unge Høyre. (Privat)

Mikkel er skikkelig god i matte, så han valgte R-matte. Mikkel fikk for første gang oppgaver som var utfordrende nok, slik at han ble enda flinkere. Fritt nivåvalg gir alle tilrettelagt undervisning for sine behov, enten om vi vil ha flere eller færre utfordringer.

Ikke alle elever passer inn i skolens trange nåløye. Dette fører til at noen elever kjeder seg fordi det er for lett, mens andre kjeder seg fordi det er for vanskelig. Skolen skal være for alle elever. Vi elever er forskjellige, og vi kommer aldri til å bli like. Derfor kan heller ikke skolen være lik for alle.

Undervisning som er delt inn etter nivåer er ikke bare bra for oss elever, men det gjør også at det blir lettere for de lærerne som ikke har ti armer og ti bein. Det er nærmest umulig for en lærer å tilpasse undervisningen for en klasse hvor noen trenger flere utfordringer, noen trenger bare å føle på mestring, noen skjønner ingenting, og noen skjønner alt. Med en klasse hvor elevene er på samme nivå, er det derimot enklere for læreren å lage et godt undervisningsopplegg.

Det er trist at det hver dag er elever som går på skolen og enten ikke får den hjelpen eller de utfordringene de trenger. Med nivådelt undervisning vil derimot alle elever finne et nivå hvor man kan finne den gode balansen mellom mestring og utfordringer.

Å forvente det samme av alle elever er feil når vi er så ulike. Vi elever kjenner vårt læringsnivå best, og da burde vi også kunne velge nivå selv.

