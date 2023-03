Fem myter om eksamen

Eksamen nærmer seg så smått, og kritikerne av eksamen i videregående skole melder seg som vanlig. Noen vil endre eksamen, men det virker som om de fleste ytringene går ut på å avskaffe eksamen helt.

Argumentasjonen baserer seg på opptil flere myter. Derfor er det behov for å imøtegå noen slike, i dette tilfellet fem, myter.

Morten Haave, lektor. (Privat)

«Uholdbart å sitte 5 timer i en svett gymsal».

Denne retoriske «perlen» fra Elevorganisasjonen er en karikatur av eksamen. «Svett» er selvsagt irrelevant, men selv om norskeksamen er på 5 timer, er eksamen så mye mer enn dette. Antakelig har de fleste fag muntlig og muntlig-praktisk form.

Det mest misvisende ligger uansett i at elevenes egen organisasjon hopper glatt over yrkesfagelevene, som har praktisk eksamen med forberedelsesdel som går over to dager. Det samme finner vi i toppidrett, musikkfag, mediefag, kunst-/designfag med mer.

«Har man en dårlig dag på eksamen, ødelegges vitnemålet og framtida».

Eksamenskarakteren teller egentlig ikke så mye på vitnemålet når karakterpoeng skal regnes sammen, sett opp mot andre fag. Et hvilket som helst fag trekker ned akkurat like lite eller like mye.

Og sett at noen har en god dag på eksamen? Noen vil konsekvent gjøre det bedre muntlig enn skriftlig, for å ta et eksempel. Disse elevene passer muntlig eksamen for, som også er grunnen til at muntlig eksamen finnes.

Fra skolens ståsted vil mappevurdering nødvendigvis ta mye tid.

«Eksamen har ingenting med arbeidslivet å gjøre».

Se for deg et scenario der en kunde bestiller et oppdrag. Du må benytte de generelle kunnskapene du har, og kanskje innhente noen nye kunnskaper – slå opp i diverse kilder og hente ut det relevante. Videre må dette selvsagt presenteres for kunden på en klar måte. Ikke minst skjer alt dette under en kort tidsfrist.

Dette høres ganske relevant ut for opptil flere yrker, både de som lager produktet hvor denne teksten er trykt, men også mange andre. I tillegg er det selvsagt en beskrivelse som passer på skriftlig og muntlig eksamen. Ikke minst for yrkesfag virker eksamensformen svært relevant – hvor man vurderer den helt konkrete utførelsen av yrket.

«Eksamen er ubrukelig til å teste kompetanse».

Denne kritikken har noe for seg, for selv om eksamen kan være yrkesrelevant som beskrevet ovenfor, er det også mange typer kompetanse man ikke får vist.

Imidlertid gjelder det ikke eksamen spesifikt, men all vurdering. I de fleste fag har sosiale og kreative ferdigheter liten uttelling på karaktervurdering. En elev som går ut av skolen, kan tre år seinere vise seg å ha musikk, håndverk/design eller idrett som fulltidsjobb – men om ikke eleven gikk på et eget utdanningsprogram for nettopp dette, ble neppe ferdighetene vurdert i det hele tatt. Det er derfor skolen helst skal hjelpe til med læringsmetoder som har overføringsverdi mellom fag og til livet utenfor skolen.

«Mappevurdering er en mer relevant vurdering».

Her vil eksamenskritikerne bevare momentet med at en sensor ser over et arbeid som sluttvurderes, altså en ekstern kvalitetssikring. Når det er sagt, kan vurderingsformen minne litt vel mye om måten standpunktkarakteren settes.

Fra elevens ståsted er det kanskje først og fremst effektiviteten ved mappevurdering versus eksamen som kan bli et spørsmål.

Fra skolens ståsted vil mappevurdering nødvendigvis ta mye tid. Det blir eksponentielt dyrere, både fordi sensoren skal kompenseres, men også fordi sensoren (som er lærer) sitter opptatt med mappene slik at det trengs vikar i diverse timer. Videre tenker kanskje ikke så mange over at eksamenstidspunkt forholder seg til frister for opptak til høyere utdanning, både svarfrister og klagefrister. Derfor måtte en mappe leveres tidligere på året enn da eksamen finner sted, og skoleåret ville blitt kortere med mer innhold presset inn på den tida man gikk der.

Alt i alt har fortsatt eksamen enkelte svakheter, men eksamen blir ofte karikert i offentligheten, kritikerne (ofte ungdomspartier) har det ofte med å glemme yrkesfag oppe i det hele, og for få virker å ta tidsbruk og pengebruk innover seg.