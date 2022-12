Du pisker opp stemningen, Klinge

Det er verken overraskende eller sjokkerende lenger, men da jeg leste Klinges uttalelse i Dagsavisen (10. desember) om at «det er så lite rom for rasjonelle ytringer at jeg nesten blir litt lei meg», kokte det over for meg. For stortingsrepresentant Klinge (Sp) skal iallfall ikke alene få definere hva som er rasjonelt.

Hun gjentar gang på gang at det er kua som kalver uavhengig av hva oksen føler. Det er fordummende, provoserende og et skremmende bidrag i en krevende debatt for mange. Og jeg må nesten si det høyt, siden hun åpenbart tviler på andres rasjonalitet: Ingen er uenig i at kua kalver eller at egget kommer fra høna.

Men Klinge pisker opp stemningen og polariserer en viktig debatt fullstendig unødvendig. Klinge fortsetter med antydninger som gjør vondt for mange. «Etter lovendringen i 2016 så er det i praksis mulig for meg å bare si at jeg er kar, sende inn en søknad, så blir jeg juridisk kar.»

Å antyde at valget og veien fram til å skifte kjønn er noe folk tar lett på, er fullstendig feil. Utsagnet vitner om mangel på respekt og forståelse for mennesker som står i sitt livs aller vanskeligste situasjon. Å antyde at det renner inn med mennesker som vil skifte kjønn fordi lovverket legger til rette for det er også feil.

Det er ikke lett å oppleve seg født i feil kropp. Mange av disse menneskene har generelt dårligere livskvalitet enn andre. Halvparten har opplevd å bli trakassert og én av tre transpersoner har prøvd å avslutte sitt eget liv.

Fem prosent av majoriteten – altså de som identifiserer seg som det kjønnet de er født med – rapporterer å ha blitt diskriminert under jobbsøking. Tallet for binære transpersoner er 46 prosent. Mange transpersoner rapporterer om dårlig psykisk helse, og over halvparten var såpass plaget at de kunne ha behov for hjelp.

Vi trenger et konstruktivt debattklima som bygger løsninger og inkluderer flere i fellesskapet, og hittil mener jeg Klinge bidrar lite hensiktsmessig til denne debatten.

Men hun fortsetter å bære ved til bålet. Selv om felleskapet gir nye grupper flere rettigheter, trenger ikke Klinge være redd for at hun selv skal tape sine rettigheter. Det er frihet nok til alle.

Ikke vet jeg om det er fordi Klinge blir oppildnet av heiaropene fra folk som vet langt mindre om de juridiske aspektene enn det Klinge selv gjør. Men hun fortsetter å mistenkeliggjøre hensikter og svartmale konsekvenser.

For det er nemlig ingen som forsøker å lure barn til å tro at de er født i feil kropp. Det er heller ingen trussel mot det heteronormative at noen opplever seg som et annet kjønn.

«Hvis karer får kjønnsbaserte rettigheter som kvinnfolk fordi de føler seg som kvinnfolk, kan vi få problemer både i idretten, i fengselsvesenet og ved opptak til studier – i de tilfellene der det gis kjønnspoeng til damer», fortsetter Klinge.

De siste 2.300 dagene har 1.963 personer endret juridisk kjønn. Så vidt meg bekjent, så står verden til påske både i fengsler og i idretten.

I kjølvannet av Klinges uttalelser, blir deler av debatten sentrert rundt hva som er «naturlig» og hva som er «unormalt» eller feil. Det er ikke ulikt debatten om avkriminalisering av homofile for 50 år siden. Er det virkelig slik vi ønsker å snakke om medmennesker? Forstår Klinge hva hun bereder grunnen for med sine polariserte uttalelser?

Vi har kommet langt i Norge. Vi har et sterkt diskrimineringsvern, felles ekteskapslov og lovforslag om konverteringsterapi. Fellesskapet vårt blir rausere, større og sterkere fordi det er politisk vilje til det. Jeg mener at den kampen aldri må ta slutt. For det er alltid flere som skal løftes inn i fellesskapet.

Vi som jobber med politikk har et ekstra ansvar for å bidra til en god, opplyst samtale, uten unødvendig polarisering.

