Etter å ha sett Sophie Elise Isachsen på NRK Lindmo er jeg skikkelig skuffa. Skuffa over at NRK gir henne livsfarlig oppmerksomhet i beste sendetid.

I Anne Lindmo sin introduksjon nevnes «Farlig forbilde», som Isachsen kar blitt kalt før.

Det er nettopp det Sophie Elise er: farlig for barn og unge som desperat leter etter en identitet. Og som på grunn av dette ser opp til mennesker som Sophie Elise.

Én forklaring kan være mangel på gode forbilder og en generell limbo som hører ungdomstiden til.

Det kan virke som at alle unge i dag har lyst til å bli kjendis på heltid: Vinne Paradise Hotel eller Love Island og leve i rampelysets sus og dus. Det stemmer jo selvfølgelig ikke, men det er likevel flere enn få som ser på dette som en reell vei videre i livet.

Sophie Elise representerer for mange dette livet.

Jeg har vært pårørende til en som slet med rusproblemer. Det var et helvete. Jeg opplever at Sophie Elise «ruswasher» rus, avrusning og rusklinikk. Hun sier at «det var akkurat som på film».

Dét høres jo litt spennende ut – nesten litt eksotisk, på en måte.

[ – Til de som mener det er et PR-stunt: Prøv å tilbringe fem uker på rehab ]

Det kan virke spennende å høre om blod og kloremerker på vegger og folks desperate telefonsamtaler i rommet ved siden av på avrusning. Og spennende å navigere ned i Oslo-gryta for å kjøpe dop av dealerne der nede.

Det er ikke bittelitt spennende engang. Det er helt jævlig. For alle involverte.

Rus er ikke spennende! Rus er ikke Sophie Elise.

Og jeg tror helt ærlig ikke at Sophie Elise er en riktig representant for denne problematikken. For dette høres ut som merkevaren Sophie Elise som snakker. Og jeg tror ikke på at hun sier dette for å hjelpe andre.

Sophie Elise har helt sikkert opplevd avhengighet. Og jeg er glad for at hun har kommet ut av det, og at hun har det bedre.

Det er ikke sexy å intervjue en av dem som virkelig sliter eller har slitt med rus, for det er det ingen av oss som klarer å relatere.

Men det at folk relaterer seg til Sophie Elise er søren meg farlig. Hun er et farlig forbilde som fronter farlige holdninger, og hun mystifiserer komplekse tilstander som det er ekstremt vanskelig å håndtere.

Rus er ikke spennende! Rus er ikke Sophie Elise.

[ Da Marianne fikk diagnosen bipolar falt bitene på plass: – Folk i bygda hadde jo snakket (+) ]

Selv om det er viktig å belyse at man også kan bli avhengig av blant annet sovepiller og smertestillende, så er det ikke Sophie Elise som skal belyse dette. Hun er ikke riktig representant.

Sophie Elise har nettopp publisert en ny podkast på NRK. Merkevaren Sophie Elise og NRK trenger omtale, og dette fremstår som reklame og ikke journalistikk.

Og det er farlig, det óg.