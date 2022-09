– Til de som mener det er et PR-stunt: Prøv å tilbringe fem uker på rehab

– Jeg var passasjer i mitt eget liv, og Xanaxen styrte bilen.

Det forteller influenser Sofie Elise Isachsen i ny NRK-podkast, etter å ha vært borte fra sosiale medier i flere uker.

– De siste fem ukene har jeg vært innlagt på rehabilitering for rus, betror hun.

Isachsen leste opp en tekst hun hadde skrevet på forhånd, og presiserte at dette ikke kom til å bli lett.

– Jeg valgte selv å legge meg inn etter å ha løyet et år for alle rundt meg om å ha sluttet med beroligende tabletter, sier Isachsen.

Sophie Elise og venninnen Fetisha Williams (28) publiserte onsdag de to første episodene av «Sophie og Fetisha».

Fetisha Williams (t.v) og Sophie Elise Isachsen har fått podkast-avtale med NRK. (Henriette Dæhli/NRK)

Nesten hjertestans

I podkasten forteller hun det startet med søvnproblemer.

– Jeg fikk angst fordi jeg ikke fikk sove. Og så begynte jeg på beroligende. Historien kunne kanskje ha stoppet der, for mange lever livene sine helt fint med å ta en pille her og der etter behov. Og hva ble etter hvert mitt behov? Hele jævla tida.

Hun forteller at det var Alprazolam, kjent som Xanax hun tok, et legemiddel som virker dempende på sentralnervesystemet. Bruken eskalerte fra å bli brukt på kvelden, til dagtid. Isachsen mener bruken gikk over styr da Redd Barna kåret henne til best på å få unge til å føle seg verst, med prisen «Gullbarbie», som ble stemt fram av folket.

Hun forteller at hun til slutt endte opp med å «nesten få hjertestans på rehabilitering».

– Jeg måtte akutt legges inn på sykehus og bli værende en uke med overvåking. Dette var da for noen uker siden.

Rykter

Isachsen mener pillebruken er som resultat av å være en offentlig person som ikke lenger klarte å skille mellom seg selv og merkevaren.

– Jeg har vært offentlig person siden jeg var seksten år gammel. (..) Hver gang jeg skulle forklare noe jeg hadde gjort, eller forsvare noe, eller føle noe, visste jeg ikke om jeg snakket på vegne av merkevaren, meg selv eller tallene jeg skulle levere.

Det gjorde at hun har fått et «komplisert forhold til deg selv», forteller hun i podkasten.

– Plutselig klarte jeg å jobbe uten å bekymre meg for hva andre tenkte.

Fetisha Williams, som lager podkasten sammen med Isachsen, adresserte også rykter etter at Isachsen sluttet å legge ut innhold.

– Til de som mener det er et PR-stunt: Kjære deg, prøv å tilbringe fem uker på rehab, sier Isachsen.

– Jeg gleder meg til å gå resten av året i møtet med klart hode, avslutter hun.

