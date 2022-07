Aperopet: Tilbake til fremtiden

Etter en historisk dårlig periode der vi måtte helt tilbake til år 2000 for å finne en dårligere periode, står Vålerenga plutselig med tre strake seiere i Eliteserien. Noe som er historisk bra det også, med tanke på at vi ikke har gjort noe lignende siden 2016. Nå snakker vi i første omgang om A-lagsgutta.

I Toppserien har damene levert strålende mesteparten av vårsesongen, men snublet noe mot slutten. Likevel nok til å kvalifisere seg til gullduellen i den andre halvparten av sesongen, som det fortsatt er umulig å forstå noe som helst av. Jeg satser bare på at det å vinne kamper alltid vil være positivt, men denne modellen i Toppserien gjør meg ikke akkurat bombesikker på at det stemmer.

Vi ser likevel fremover og med høstsesongen foran oss finnes det vel ikke noen bedre tidspunkt å gjøre det på. Ikke bare for fotballen, men også for resten av VIF-familien.

Det starter allerede i morgen med det som sannsynligvis er sommerens vakreste eventyr, når Oslo Øst inntar Sørlandet. Nærmere bestemt Levermyr Stadion i Grimstad. Det skal enda spilles 13 seriekamper før gutta runder av sesongen hjemme mot Molde. Blant disse finner vi hjemme mot Lillestrøm i begynnelsen av september, samt hjemmekamp mot Bodø/Glimt i midten av oktober. Holder formen til gutta seg utover høsten kan dette bli riktig så morsomt, og det er før vi beregner inn sannsynlige spillerforsterkninger i august. Sesongkortet skal fortsatt få gå seg varmt i portene på Valle.

Vi må fortsatt vente en uke på neste damekamp, men lørdag neste uke tar damene imot franchiselaget fra Romerike, nå under navnet LSK Kvinner. Som sagt så forstår jeg ikke serieoppsettet i Toppserien, men sier selvfølgelig Heia Vålerenga og håper på seier til oss i alle sammenhenger.

I hockeyen kan jeg ikke se at det har dukket opp noe serieoppsett ennå, men jeg vet i hvert fall at sesongen starter om 49 dager. Det har mildt sagt vært et lite kaos i klubben den siste tiden. Forhåpentligvis har noen av hjulene hoppet inn på riktig spor igjen nå. Det er ekstremt spennende å se hva slags lag vår nye sjef, Fredrik Andersson, klarer å stable på beina, og hva slags hockey vi skal spille. Er 2022/2023 sesongen vi endelig gjenoppretter maktbalansen i norsk hockey igjen?

Vålerenga Innebandy og Håndball starter vel sine respektive sesonger ganske snart de også. Ikke helt mine idretter, men akkurat som med min forståelse av Toppserien sier jeg også her Heia Vålerenga. Måtte det beste laget i blått og rødt fra Oslos Østkant med VIF-logo på brystet vinne.

Under overflaten på F21 skole starter Vålerenga Basket snart sin sesongoppkjøring. Her har det også vært store forandringer i styret, slik som i hockeyavdelingen, men under langt roligere former. Fortsatt er det bredde det satses på og det nye styret klarer forhåpentligvis å ta det neste steget her, etter strålende arbeid på dette området av det tidligere styret.

Landskampen på Jordal Amfi i begynnelsen av juli viste at det er større interesse for norsk basket enn på lenge, og i mine øyne er det bare naturlig at Vålerenga stiller seg i førersetet i tiden som kommer. Med det på det rene venter jeg spent på hva slags A-lag klubben klarer å stille i år.

Jeg ser på forholdene ute at Skiavdelingen ikke starter sesongen på en god stund ennå. Den nye Baseballavdelingen starter vel sesongen på våren og jeg tror amerikansk ovalball avslutter sin sesong i disse dager. Ikke helt mine idretter noen av dem, så kanskje noen andre kan ta på seg ansvaret for å opplyse folket om disse avdelingene i klubben.

Det jeg har førstehåndsinformasjon er at Østkantspellet igjen inntar Vålerengaparken i august, etter to år med pandemirestriksjoner. Forestillingen «Neste Kamp – Comeback» har premiere torsdag 18. august og det blir seks forestillinger fram tidlig søndag kveld, 21. august. Som sist er det basert på forestillingen Neste Kamp, som kom ut i forbindelse med klubbens 100 års jubileum, og som sist har forestillingen utviklet seg. Med andre ord er det den samme feiringen av bydelen og klubben, men i en noe nyere innpakning. Besøk spellet.no for mer informasjon.

Da skulle du vel være oppdatert på fremtidsplanene dine. Og siden en god ting ikke kan sies for ofte. Heia Vålerenga

