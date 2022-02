Fritt spillerom for kyniske bakmenn

Før jul viste NRK Dagsrevyen innslag om mafialignende forhold i deler av arbeidslivet. Vi har hørt om juks i elektrobransjen, om lønn som ikke utbetales og om arbeidstakere som ikke får bistand og støtte når de står opp mot useriøse og kriminelle arbeidsgivere og bakmenn.

Dessverre er sakene typiske på flere måter. Gjennom arbeidet vårt med fattige EU-migranter, har vi i Kirkens Bymisjon sett mange eksempler på alvorlig utnytting i det norske arbeidslivet. En del av dem vi møter har reist fra fattigdom og dårlige levekår og kommer til Norge for å finne jobb, slik de har rett til etter EØS-avtalen.

Marit Nybø, avdelingsleder i Kirkens Bymisjon og Mari Seilskjær, jurist. (Privat)

[ Nasjonale tall om mobbing: Elevene mobbes mest på 5. til 7. trinn ]

Mange forsørger familie i hjemlandet og har akutt behov for inntekt. Stadig møter vi folk som ikke får lønna de har krav på, som innkvarteres under kummerlige forhold eller som opplever press til å jobbe ulovlig lange dager eller utføre farlig arbeid uten sikring. Noen utsettes for ID-tyveri og brukes i svindelvirksomhet. Utnyttingen er omfattende og ofte grov.

Dessverre er det også altfor vanlig at bakmenn og kriminelle arbeidsgivere får operere fritt. Terskelen for at politiet involverer seg i saker som dette, er høy. Når vi melder videre om tilfellene vi ser, er resultatet som regel at saken henlegges etter lite eller ingen etterforsking. Sakene som omtales av NRK, er anmeldt til politiet og det er varslet og sendt bevis til både Arbeidstilsynet, Brønnøysundregistrene og andre. Likevel har lite blitt gjort.

Mange arbeidstakere reiser tilbake til hjemlandet uten å ha fått lønna de har krav på, uten å kjenne rettighetene sine i Norge, og uten å ha fått bistanden som trengs for å ta opp kampen mot kyniske arbeidsgivere i vanskelige saker. De som utnytter kan altfor ofte fortsette som før, med nye ansatte og ofte gjennom nye selskaper. Sanksjoner og straff hører til unntakene.

[ – I Norge settes boliglånsrenten individuelt. Noen får gode betingelser, noen får ikke det (+) ]

Den nye regjeringen har varslet en «storrengjøring» i arbeidslivet. Det er bra, og det trengs! Bedrifter som ikke respekterer arbeidslivets regler, kan i dag oppnå stor profitt på arbeidstakernes bekostning. Det rammer også det regulerte arbeidslivet, og i siste instans skattefinansiert offentlig velferd. Alle er enige om at det er uholdbart. Likevel har det gjennom lang tid vært begrenset innsats for å endre situasjonen.

Om regjeringen vil få bukt med den grove arbeidslivskriminaliteten, er det helt nødvendig å spille på lag med dem som rammes. Myndighetene sier selv at samarbeid med arbeidstakerne er en forutsetning for å avdekke saker, og at ofres vitneutsagn ofte er avgjørende for å få nå fram i saker som gjelder underbetaling og utnytting. Denne erkjennelsen stemmer imidlertid dårlig med realitetene på feltet i dag. Arbeidstakere som utnyttes har svært begrensa rettigheter og blir ofte stående alene i svært krevende situasjoner. Når de melder fra om ulovlige forhold, skjer det lite.

Ofre for grov arbeidslivskriminalitet må få nødvendig støtte og bistand for å kunne stå opp mot kriminelle arbeidsgivere. Det trengs både styrket juridisk bistand og nødvendig psykososial oppfølging, og det er avgjørende å sikre folk trygghet, mat og bolig. Det må og gjøres mer for å reparere skaden, og sikre at flere faktisk får utbetalt utestående lønn, blant annet ved å forenkle prosessen for lønnskrav.

[ Hvorfor er strømmen så dyr? Hva påvirker prisene? Og hva er egentlig nettleie? (+) ]

Det trengs et tydelig politisk signal om at grov arbeidslivskriminalitet må prioriteres høyere. Politi og tilsynsorganer må få mer ressurser, så de har kapasitet til å etterforske og sanksjonere flere saker.

For å begrense nye tilfeller av utnytting, må også det forebyggende arbeidet styrkes. Utenlandske arbeidere må få språkopplæring og informasjon om arbeidsliv, rettigheter og hjelpeapparat. Her kan det blant annet bygges videre på FriFagbevegelse og LO Medias viktige satsing for å spre informasjon om norsk arbeidsliv på polsk, litauisk og engelsk.

Å styrke bistanden til ofre og samarbeide tettere med arbeidstakere som utnyttes, er en forutsetning for å få bukt med den grove arbeidslivskriminaliteten. Bare slik klarer vi å begrense spillerommet for de kriminelle aktørene. Skal oppryddingen i arbeidslivet faktisk ta form av storrengjøring, er det ingen vei utenom bedre rettigheter for dem som utnyttes.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen