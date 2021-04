Hva er det som er så skummelt med MDG?

Det virker som de store partiene konkurrerer om hvem som kan ta størst avstand fra MDG.

De forsøker å fortelle hvor problematisk politikken vår er. Men MDG er det sikreste kortet vi har for en bra fremtid der vi ivaretar arbeidsplasser, hever livskvaliteten samtidig som vi tar nødvendige grep for å stoppe både klima- og naturkrisen.

Jeg tror jeg sier ja takk.

Hva er så skummelt med MDG? Det er nok intet annet parti i Norge som kan regne med såpass mange usaklige og hetsende kommentarer på sosiale medier. Men hva er poenget? Vi trenger et solidarisk parti som kommer med løsninger og ikke feier forskning under teppet.

Jobber du i oljebransjen og vil bevare arbeidsplassen? Da burde du stemme MDG.

En planlagt nedtrapping og nedstenging av oljeproduksjonen vil være din sikreste billett inn i fremtidens arbeidsmarked. Hvis vi har en plan så kan man allerede fra dag én forberede og omstille seg. Og risikoen for selskaper til å investere i nye grønne jobber blir mye lavere. Det naive er å ikke ha en plan med sluttdato.

Bilavhengighet er en stor urettferdighet og ulempe i samfunnet. Biler tar plass, skaper mer kø, trenger parkering, spyr ut skadelig eksos, skaper støy, er dyre og fører til ulykker. Det er ikke en menneskerett å ha bil, men det er en menneskerett å ikke trenge å ha en bil.

Det burde være mulig å få tak i en bil når man trenger det og ikke trenge å bekymre seg for den resten av tiden.

Vi trenger en internasjonal politikk som fremmer samarbeid, beskytter menneskerettigheter, stanser naturødeleggelser og forurensning, og ikke minst blåser i å beskytte profitten til de aller rikeste. MDG vil at oljefondet skal ta en aktiv rolle i denne utviklingen og vil jobbe for at WTO og handelsavtaler legger dette til grunn.

Det kastes og forbrukes mye mer enn det som er nødvendig og samfunnet er ikke lagt opp for bærekraftig forbruk. Vi må ta vare på tingene våre og det må bli billigere, lettere og vanligere å reparere ting. MDG vil fjerne moms på reparasjon og legge til rette for en sirkulærøkonomi. Det innebærer også at vi lovfester «retten til å reparere» som forplikter at produsenter gjør det lett og tilgjengelig å reparere uten å være avhengige av dyre merketjenester.

Vi må beskytte den urørte naturen mot stadig hytteutbygging. Naturen er fin nettopp fordi den får lov til å være i fred. MDG vil verne natur på ordentlig og sørge for at man kan ha fullverdige økosystemer.

Vi kan ikke utrydde alle dyr vi ikke liker.

Alle dyr har en grunnleggende egenverdi akkurat som mennesker har et menneskeverd. Derfor må ulven få lov til å eksistere i naturen. så kan vi heller fokusere på å bygge bedre gjerder og bruke saueraser som er mer motstandsdyktige.

Landbruket må drives sånn at det er bra for bonden, dyra, miljøet og selvforsyninga. Da kan man ikke satse på store industribruk, men heller legge opp til at det skal være lønnsomt å la dyra beite og drive mindre bruk.

Et prispresset og stadig voksende kjøttforbruk er med på gjøre det stadig vanskeligere å opprettholde landbruket i Norge. En høyere kjøttpris er dermed helt nødvendig. Distriktene ødelegges nettopp av en stadig industrialisering – god distriktspolitikk må være grønn.

Ulikheten i samfunnet løses ikke med lave klimaavgifter, men med progressiv skattepolitikk.

I tillegg kan man ha karbonavgift til fordeling (KAF) som belønner klimavalg på en sosial måte. Da kan man både ha intensive klimatiltak og bekjempe den økende ulikheten. Sosial urettferdighet og klimakrisen er ikke noe som kan løses hver for seg.

Dette er mye av kjernen i MDGs politikk og inkluderer en progressiv skattepolitikk med høye bunnfradrag.

Hvis du er sint fordi det er altfor vanskelig og dyrt å være miljøvennlig i Norge og lei politikere som skryter av uforpliktende og innholdsløs klimapolitikk så bør du stemme grønt. Vi trenger ikke moralisme, grønnvasking og personlig ansvar – vi trenger grønn politikk som forplikter og gjør det enkelt å være miljøvennlig.