Cupen: God treningsøkt for VIF

Sport

Over 3000 mennesker samlet seg på de snøkledde jordvollene rundt det flotte idrettsanlegget på Gran på Hadeland og det de fikk se var en litt avansert treningsøkt for VIF. For etter at de første scoringene kom, handlet det om ikke å slippe seg for mye ned, men fortsette å trene på det som VIF har manglet mye av så langt i seriekampene: Offensiv samhandling.

Derfor var ordren fra trener Ronny Deila å spille seg ut bakfra, ikke slå lange baller opp. Her handlet det om å sette fart på ballen mot et etablert forsvar. Gran fra 4. divisjon holdt seg strålende inne i kampen i et drøyt kvarter, men derfra og inn hadlet det bare om VIF ville nå tosifret eller ikke.

Gran hadde også målsetning om å score ett mål, men laget kom faktisk ikke til en eneste sjanse.

Med tre mål av Abdi Ibrahim og Ghayas Zahid involvert i det aller meste er to av de tre mest markante spillerne nevnt. Tredjemann var Bård Finne, som både serverte og scoret fra sin venstrekant før pause. Og hans 2-0 scoring var kampens store enkeltprestasjon da han vandret alene på tvers og plasserte ballen ned i hjørnet.

Her handlet det om bokføring og målene kom slik:

17 min.: 0-1. Ibrahim header inn flott innlegg fra Bård Finne fra venstre.

19 min.: 0-2. Bård Finne spiller vegg med Zahid, så rykker han forbi alle han møter og setter ballen ned i keepers venstre hjørne.

30 min.: 0-3. Ghayas Zahid skjærer inn fra venstre og curler ballen opp i motsatt hjørne.

43 min.: 0-4, Ibrahim fullfører løpet og mottar Zahids strålende pasning fra motsatt kant.

60 min.: 0-5. Magnus Grødem er lettet over at han endelig scorer, vristskudd fra 14 meter går rett i garnet.

64 min.: 0-6. Keeper Parken Bakken skal klarere, men sparker rett i Ibrahim som presser høyt og kan spasere ballen i mål.

67 min.: 0-7. Ghayas Zahid med hardt straffespark.

90 min.: 0-8. Chidera Ejuke avslutter et flott angrep regissert av Zahid, pasning til Simen Juklerød som spilte 45 tilbake fra dødlina der debutant Ejuke scoret sitt første mål. Et eksempel på hva alle lag trener på og som er morsromt når det lykkes. VIFs nye nigerianer gjorde korsets tegn og dommeren blåste av rett etter avspark.

Inkludert skudd i stanga og redning på strek noterte vi 15 målsjanser til VIF. Da er åtte scoringer god uttelling.

Ronny Deila var veldig fornøyd:

- Vi får trent på offensive relasjoner og scorer åtte ganger. Det gir selvtillit. Også kommer det over 3000 mennesker i et område der det er mange som holder med VIF. Et fantastisk flott arrangement, sier Ronny Deila til NRK.

Søndag er det tilbake til virkeligheten i eliteserien når VIF møter Odd i Skien.

NM fotball menn onsdag, 1. runde:

Austevoll – Brann 0-7, Bjørnevatn – Tromsø 0-5, Brattvåg – Kristiansund 0-3, Drøbak-Frogn – Sarpsborg 1-10, Fjøra – Sogndal 1-6, Flint – Sandefjord 1-2, Hei – Odd 0-10, Holmlia – Stabæk 0-9, Riska – Viking 1-4, Skjetten – Lillestrøm 0-2, Strindheim – Rosenborg 0-2, Volda – Molde 2-3, Åssiden – Strømsgodset 1-3, Alta – Senja 5-1, Bjarg – Fana 0-1, Bryne - Brodd 4-0, Donn – Jerv 0-2, Fauske Sprint – Bodø/Glimt 0-7, Flisa – Elverum 0-6, Fløy – Vindbjart 2-0, Fyllingsdalen – Sotra 2-1, Gjøvik-Lyn – Brumunddal 0-4, Gran – Vålerenga 0-8, Grorud – Follo 4-1, HamKam – Nybergsund Trysil 2-2, 4-5 etter straffer (1-1), Halsen – Notodden 1-2 e.o. (1-1), Herd – Aalesund 3-5 e.o. (2-2), Holmen – Asker 2-3 e.o. (2-2), Hødd – Spjelkavik 4-1, Kjelsås – Frigg 4-0, Kråkerøy – Fredrikstad 1-0, Kolstad – Verdal 3-4, Kvik Halden – Østsiden 4-1, Mjølner – Finnsnes 2-3 e.o. (1-1), Mo – Mosjøen 2-3 e.o. (1-1), Lura – Sandnes Ulf 1-4 e.o, (1-1), Lyngen/Karnes – Tromsdalen 0-3, Lørenskog – Strømmen 1-5, Moss – Sprint-Jeløy 2-2, Os – Nest Sotra 1-4, Randesund – Start 1-5, Redalen – Raufoss 1-5, Skedsmo – Ull/Kisa 1-4, Sola – Vard Haugesund 0-4, ,Steinkjer – Levanger 1-3, Stord – Lysekloster 0-1, Staal Jørpeland – Egersund 0-2, Tillerbyen – Byåsen 1-2, Trott – Åsane 0-4, Træff – Ranheim 1-2 e.o. (1-1), Tønsberg – Arendal 3-5 e.o. (3-3), Ullern – KFUM Oslo 1-3, Ørn Horten – Hønefoss 2-0, FK Vestfossen – Mjøndalen 2-3 e.o. (2-2).

Ekstraomganger spilles: Harstad – Sortland 19.00.

Senere kampstart: Fløya – Salangen 19.30.

Spilt tirsdag: Løten – Kongsvinger 0-4, Tynset – Orkla 3-1.

Spilles torsdag: Bærum – Oppsal, Førde – Florø, Pors – Fram, Skeid – Lyn, Stjørdals-Blink – Nardo, Vidar – Haugesund.