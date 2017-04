Bartra operert etter bussangrepet

Sport

Av Stian Grythaugen

Bartra ble truffet og skadd i hånden av glass-sprinter da flere vinduer i bussen ble pulverisert av de tre sprengladningene.

Tirsdag kveld opplyser Borussia Dortmund i en uttalelse at forsvarsspilleren har vært gjennom et kirurgisk inngrep som følge av skadene han pådro seg. Bartra skal ifølge en talsmann ha et brudd i håndleddet samt flere fremmedlegemer i armen.

Dortmund-bussen var på vei til arenaen i forkant av mesterligakvartfinalen mot Monaco da tre sprengladninger gikk av. Tysk politi kalte tirsdag kveld episoden et målrettet angrep mot den tyske klubben.

Keeper Roman Bürki befant seg sammen med Bartra da eksplosjonene inntraff.

– Jeg satt på bakerste rad ved siden av Marc Bartra, som ble truffet av splinter fra et knust vindu, bekrefter han i et intervju med den sveitsiske avisen Blick.

Solidaritet

Det tyske fotballmiljøet reagerte med sjokk og solidaritet i kjølvannet av eksplosjonene.

Dortmund-bussen var på vei til arenaen i forkant av mesterligakvartfinalen mot Monaco da tre sprengladninger gikk av. Flere vinduer ble blåst ut, og den spanske landslagsspilleren Marc Bartra ble sendt til sykehus etter å ha fått glass-splinter i hånden.

Tysk politi har inntil videre ikke sagt noe om hvem som kan stå bak angrepet.

Manchester City-spiller Ilkay Gündogan, som har en fortid i Dortmund, var en av mange fotballprofiler som tok til sosiale medier for å uttrykke sin støtte med den tyske klubben tirsdag kveld.

– Jeg kan ikke tro dette. Jeg håper dere har det bra alle sammen, skrev han.

Bayern München-trener Carlo Ancelotti uttrykte også sin medfølelse.

– Vår helhjertede støtte til BVB, og vi ønsker Marc Bartra god bedring, meldte italieneren på Twitter.

Den spanske landslagsspilleren Javi Martínez, som spiller for Bayern München, håper Bartra rekker å spille mesterligakvartfinalen som nå er flyttet til onsdag.

– Marc Bartra, jeg håper du er snart frisk, og at du kan spille i morgen, skrev spanjolen.

Flere tyske klubber brukte også sine offisielle kontoer på ulike sosiale medier til å hilse til Dortmund.

– Vi er atskilt ved våre klubbfarger, men vi står sammen mot vold! Skrev Schalke-kaptein Benedikt Höwedes på Twitter.

Målrettet angrep

Eksplosjonene ved Borussia Dortmunds spillerbuss var et målrettet angrep mot den tyske fotballklubben.

Det hevdet sjefen for Dortmund-politiet, Gregor Lange, da han møtte pressen sent tirsdag kveld.

Lange hevdet videre at det fortsatt ikke er klart hvem som sto bak de tre sprengladningene som blåste ut en rekke vinduer og skadet spillerbussen.

Dortmund-bussen var på vei til arenaen i forkant av mesterligakvartfinalen mot Monaco da den ble rystet av tre eksplosjoner. Den spanske landslagsspilleren Marc Bartra ble sendt til sykehus etter å ha fått glass-splinter i hånden.

Politisjef Lange opplyste videre på pressekonferansen at man inntil videre holder alle muligheter åpne i etterforskningen. (NTB)