Sola tapte finaledrama

Laget, som er et samarbeid mellom Sola, Hinna og Staal, lå under med 16-11 til pause i Oslo Spektrum og løpet virket kjørt.

Slik ble det likevel ikke. En voldsom sluttspurt gjorde at Sola kom seg opp på 21-21 med tre miutter igjen etter scoring av Line Ellertsen.

Knutsen misbrukte sjansen

Jentene til Knut Ove Joa og Espen Særvoll hadde muligheten til å gå opp i ledelsen med 1.30 igjen av kampen. Dessverre misset Kristiane Knutsen.

Det utnyttet Oppssal og scoret i påfølgende angrep. De fastsatte så sluttresultatet til 23-21 med få sekunder igen.

Joa raste mot dommerfeil

Knut Ove Joa var etter kampen tydelig misfornøyd med dommerne. Det virket han også å ha all mulig grunn til. Spesielt etter at Vilde Nord ble avblåst for en uforståelig angrepsfeil med fire minutter igjen - i en situasjon de fleste ventet minst en tominutter for Oppsal. Det kunne åpenbart ha vippet kampen Solas vei.

– Et rent overfall! Soleklart rødt kort. Det er der kampen vipper deres vei. Det er utilgivelig å tabbe seg slik ut i en finale, sier en oppgitt Knut Ove Joa til RA.

Han erkjenner at følelsen i etterkant bare er bitter slik det endte og han slet med å finne ut hva han skulle si i garderoben etterpå.

– Når det er sagt var Oppsal klart best før pause. Så skal jentene ha masse ros for opphentingen i andre omgang. Dessverre bommet vi for mye i denne finalen. Nesten 20 hundreprosentsjanser ble misbrukt.

Han mener nervene tok overhånd hos Sola før pause.

– Det var en mental greie. Etter pause kjørte vi totalt over dem. Spesielt i forsvar. Nå får vi bare satse alt på gull neste år.

Kampfakta:

Håndball, cupfinale J20

Oppsal-Sola 23-21 (16-11)

Oslo Spektrum, 745 tilskuere

Sola: Kristoffersen, Reianes - Handeland, Hoven, Wiik, Nord 2, Svarstad 2, Ellertsen 8, Bjelland, Bore Neverdahl 1, Bru, Perry, Frøland, Knutsen 8, Osland.

Toppscorer Oppsal: Halvorsen 6

Dommere: Petter Eia Lien og Simen Jansen Blokkhus

Utvisninger: Oppsal 1x2 min. Sola 3x2 min.