– Blir den største dagen i klubbens historie

Sola-trener Knut Ove Joa er ikke i tvil om betydningen av dagens kamp for klubben.

– Sola har vel deltatt i Europa tidligere, men isolert sett er dette det største vi i Sola noen gang har vært med på. Vi skal ut i Spektrum med Solas drakter og logo for å kjempe om NM-gull, og jeg gleder meg enormt, sier Joa.

– En fantastisk opplevelse

Han trener samarbeidslaget sammen med Hinna-trener Espen Særvoll.

– For oss blir det en fantastisk opplevelse. Vi i Staal og Hinna har hatt en del bra yngre spillere de siste årene, og det blir en veldig kjekk erfaring for våre gode og seriøse håndballspillere, forteller Særvoll.

I motsetning til motstander Oppsal, spiller eller trener ikke det Sola-laget som i morgen går på parketten sammen til daglig.

– Oppsal har en fordel av en bedre samhandling, da våre spillere trener i sine respektive klubber til vanlig. Hvis det står og vipper kan det gi dem en fordel å være bedre kjent med hverandre, men vi kan være litt mer frie og freidige og slå litt nedenfra, forteller Særvoll.

Sola-trio blir avgjørende

Sola-trioen Line Ellertsen, Kristiane Knutsen og Vilde Nord har alle godt med eliteserieerfaring, og blir viktige brikker i kampen om NM-gull.

– Sola-spillerne er utrolig sterke og veldig fotrappe, og har en enorm fart ut av fintene. Det gjør at motstanderne må ta et valg om de vil markere dem ut av kampen, og hvis de gjør det skal det bli tøft for dem å stå fire mot fire i forsvar, sier han.

Joa trener trioen til daglig, men ser på Oppsal som favoritter på grunn av erfaringen de har fra tidligere finaler.

– De har vært med på det før, men samtidig har de også tapt flere finaler. Det er noe vi kan utnytte, sier Joa.

Ny drøm i oppfyllelse

Han sier det er en ny drøm som går i oppfyllelse å kunne lede Sola i en cupfinale i Spektrum.

– Det å være med landslaget var vanvittig stort, og jeg er veldig glad for å ha prøvd alt jeg har fått i år. Da jeg kom hjem til klubben for snart åtte år siden hadde jeg veldig lyst til å gi tilbake til klubben, og derfor blir det et stort og stolt øyeblikk å se Sola-drakten representert i en cupfinale, forteller Joa.

Torsdag kveld ble siste finpussen lagt på taktikken, før laget spiste middag sammen og reiste til Oslo.

– Vi har mange gode spillere med forskjellige egenskaper, og som tar tingene raskt. De som kommer fra Hinna og Staal ser på dette som en kjempemulighet for å vise seg fram, og alle må være lojale og disiplinerte med tanke på kampplanen. Vi har en plan A, B og C, og mye blir avgjort om vi klarer å følge den planen, sier Joa som insisterer på at de ikke reiser til Oslo som turister.

