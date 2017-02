Skal se nærmere på Sunderland-stopper

Rogalandsavis

– Jeg snakket med Sunderland sent i går. Han kommer hit i ettermiddag og trener med oss i morgen. Vi ønsker å se Michael på trening for å være sikre, sier Ian Burchnall til RA.

Han roser Sunderland for å være greie med Viking.

– De møter Atletic Bilbaos U23-lag i en viktig kamp neste uke, men nå har de gitt oss lov til å kikke på ham og eventuelt starte en prosess om lån.

Ledger spiller stopper på U23-laget til Sunderland. Foreløpig har han ikke debutert i Premier League.

– Men han har sittet på benken for dem i serien. Slik sett er han ikke en million mil unna, men i den situasjonen Sunderland er nå vil de neppe ta mange sjanser, sier Burchnall.

Lån til sommeren

Dersom Viking liker det de ser fra 19-åringen ønsker Burchnall å få i stand en låneavtale som varer fram til sommeren.

– Det er planen. Så får vi eventuelt evaluere situasjonen på nytt da. Vi behøver å styrke antallet vårt på stopperplass.

Burchnall var klar på at han i utgangspunktet ville styre unna lånespillere. Tidligere i vinter slo han det ettertrykkelig fast overfor RA og begrunnet det med at klubben ville utvikle spillere for seg selv. Samtidig åpnet han for unntak i ekstreme situasjoner.

– Jeg sa vel at vi kunne vurdere det i febrar om situasjonen ble helt prekær. Nå er februar her, slår han fast.

– God i luften

Burchnall har selv ikke sett spilleren i aksjon live.

– Jeg har sett kamper med ham på scoutingprogrammet vårt. Blant annet mot U23-lagene til Liverpool og Manchester United.

– Hvordan er han som spiller?

– Fra hva jeg er sett er han sterk i luften. En spiller som har sine styrker defensivt. Han har vært i Sunderland siden han var åtte år og har fått en god fotballutdannelse, sier Burchnall.

Samtidig er han den første til å erkjenne usikkerhetsmomentene med en slik avtale og en slik spiller.

– Det er vanskelig å vite hvor en U23-spiller står, men vi er nå der at vi må ta sjanser.

Ledgers klubb Sunderland ligger for øvrig helt sist i Premier League med 19 poeng. Samtidig er det kort vei opp til trygg plass og Leicester på 21 poeng.