Viking nærmer seg Premier League-stopper

Viking spilte sine første treningskamper for sesong denne helgen, og selv om begge endte med komfortable seire (2-0 mot Brodd, 6-0 mot Madla) jobbes det naturlig nok fortsatt med å få inn en stopper.

– Vi har kommet ganske langt i forhandlingene med å få lånt en midtstopper fra en Premier League-klubb, og jeg forventer å få svar enten i dag eller i morgen, forteller Burchnall.

Skryter av de unge

På grunn av at avtalen ikke er i boks ennå vil han ikke ut med et navn.

– Det er en ung midtstopper som spiller for U23-laget til en av Premier League-klubbene litt lenger nede på tabellen, sier han.

I årets første treningskamp mot Brodd fredag synes han at stopperduoen Rasmus Martinsen og Karol Mets klarte seg godt.

– Jeg synes Rasmus var veldig god, og at Stian (Michalsen) ute på kanten har tatt store steg. Usman (Sale) var frisk synes jeg, og det var godt for alle å få minutter i beina, forteller Burchnall.

Prestasjonene viktigst

Han sier at det ikke er allverdens å ta med seg taktisk fra noen av kampene, men at det viktigste er å bygge kampform.

– Når vi møter Start til helgen får vi flere referansepunkter å jobbe med, og det er det viktigste gjennom denne perioden. Vi vil prøve å spille så likt som vi ønsker å fremstå i ligaen, for å se hva vi må bli bedre på, sier Burchnall.

Briten sier Viking er inne i en god prosess, og ikke vil legge like stor vekt på resultater som prestasjoner.

– Hjemme i England er det ikke så mange som bryr seg om treningskampene, men siden vi går november til april uten å spille er treningskampene viktigere for folk her. Spiller vi en god kamp får vi en god sesong, men spiller vi dårlig får vi en dårlig sesong. Det svinger veldig fra uke til uke hva folk mener om oss, sier han.

Imponert over juniorene

Lørdag så han rekruttene slå Madla hele 6-0, og var veldig fornøyd med det han så av fremtidens Viking-spillere.

– Det var et veldig ungt lag vi sendte ut mot Madla, med flere 16-åringer, men jeg synes de spilte veldig bra. De spilte god og offensiv fotball, scorte noen fantastiske mål og det var veldig kjekt å se på. Samtidig skal vi huske på at veien er veldig lang til de er klare for Eliteserien, men hvis de fortsetter å utvikle seg er fremtiden veldig lys, sier Burchnall som spesielt trekker frem spissen Liban Kingston som bidro med fire mål og to målgivende.

For Kristian Novak og Jonas Pereira er kanskje ikke veien like lang som for mange av de andre, da Burchnall vil gi dem en smak av førstelaget.

– Kristian og Jonas er litt midt i mellom A-laget og juniorlaget, og vi kommer til å gi dem utfordringer slik at de hele tiden utvikler seg. Vi vil gi dem en liten smak av det å være med førstelaget, før de drar tilbake til Thomas Pereira og virkelig må vise at de ønsker å spille førstelagsfotball gjennom en kontinuerlig utvikling, sier han.

