Viking fikk 730.000 kroner av UEFA

Estiske Karol Mets spilte flere kamper for Estland under EM-kvalifiseringen før sluttspillet i Frankrike, og var blant dem som ga kjærkomne penger i en slunken klubbkasse i Jåttåvågen. Av totalt 11 millioner kroner som UEFA delte ut til norske klubber fikk Viking nesten 80.000 euro (730.000 kroner) for å frigi sine spillere til landslagsoppdrag.

Molde topper foran Bodø/Glimt

Molde og Bodø/Glimt stakk av med den største potten fra UEFAs støtte til klubber som frigir spillere til EM-kvalifiseringen. Molde fikk hele 367.303 euro for å la sine spillere representere sine respektive landslag i EM- og EM-kvalifiseringen. Det vil si rundt 3,4 millioner kroner. Island-veteranen Eidur Gudjohnsens EM-sluttspill sørget for et pent beløp til Molde.

Også Bodø/Glimt kommer pent ut av fordelingen. De får tilkjent 206.316 euro, som tilsvarer rundt 1,9 millioner inn i en slunken nedrykkskasse. Bodø-klubben tjente dermed særdeles godt på at Hannes Halldorsson imponerte under sommerens EM-sluttspill.

Det europeiske fotballforbundet øker naturligvis potten dersom lagene kommer seg til sluttspillet. Da starter taksameteret 14 dager før turneringen starter og varer til dagen etter at landslaget er slått ut av mesterskapet. Derfor kommer klubber som Molde, Bodø/Glimt og Sandefjord gunstig ut av utregningen ettersom Island, ledet av Norges nye landslagssjef Lars Lagerbäck, kom seg helt til kvartfinalen i sommerens EM-sluttspill.

