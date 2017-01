Mamma Kristoff startet innsamlingsaksjon for Sola-velodromen

Anne Kristoff har startet en innsamlingsaksjon for å bidra med å sluttfinansiere sykkelvelodromen som skal bygges bak henne. – Velodromen skal være hovedanlegg for hele Norge, og jeg håper at andre sykkelinteresserte fra andre deler av landet også vil bidra til aksjonen, sier Kristoff. Her sammen med Sola-ordfører Ole Ueland (H). Foto: Roy Storvik