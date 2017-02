Hyllet kong Henrik

Rogalandsavis

– Dette var en viktig prestasjon og en viktig kamp. Samtidig var det ikke helt avgjørende at vi vant, sier Holm til RA.

Samtidig erkjenner han at det smaker deilig med fire poengs ledelse og litt luft igjen.

Keeperen var isens store ener. 31 skudd tok han. Kun en kanon i krysset fra Darcy Zajak skilte ham fra noe i nærheten av den perfekte kampen.

Klar tale fra Kristiansen

Selv spilte han litt ned sin egen innsats og mente han har stått like gode kamper i viktige situasjoner før. Tommy Kristiansen var derimot klar i talen.

– Helt utrolig! En av de aller beste kampene jeg har sett fra Henrik Holm noensinne. Det ga oss en enorm trygghet å ha ham bak der, sa mannen som satte dem avgjørende scoringen.

For Oilers dominerte ikke mot Lørenskog. De var derimot gode defensivt og dødelig effektive.

– Vi var i sluttspillsmodus i dag. Dekket skudd og scoret i overtall. I tredje periode slet vi, men fant en måte å vinne på. Det er det Oilers alltid har vært gode til, sier Holm.

Seieren betyr også at Oilers har Lørenskog på innbyrdes oppgjør med 3-2. Blir det poenglikhet til slutt tar Oilers gullet.

– Klart akkurat det er viktig. Nå er jobben vår fem seirer på siste seks. Da er nytt gull i boks, sier Holm.

Oilers har igjen kamper mot MS, Lillehammer, Kongsvinger, Stjernen, Storhamar og VIF før serien er ferdig.

– Det blir en tøff avslutning. Alle de motstanderne er vanskelige - kanskje med et unntak av Kongsvinger som vi har hatt grei kontroll på i alle kampene.

Fallgruber igjen

Holm vet nemlig at det er nok av fallgruber igjen.

– Det må ikke bli noen hvilepute at vi vant mot Lørenskog. Nå må vi være enda mer engasjerte og nøye med detaljene. Vi må fortsatt være skarpe for å ta dette. Men vi kan ta med oss en fin fordel inn i avslutningen, sier Holm.

Tommy Kristiansen gledet seg også stort over seieren over Lørenskog. Han pekte på hvor viktig det var for selvtilliten og hvilken fantastisk posisjon Oilers nå har satt seg i.

– Vi bestemte oss for å starte på sluttspillet nå. Vi skulle ut for å ta tre poeng - uansett hvordan det så ut. Det lyktes vi med, sier Kristiansen.

Men også han advarer mot å ta noe på forskudd.

– Alle lagene vi møter i resten av kampene ønsker at vi skal snuble. Vi må bare ta en kamp av gangen og få jobben gjort.

Pause i serien

Holm og Kristiansen kan nå se fram til ti dager uten kamp. Det er landslagspause og stopp i seriespillet.

– Vi vil nok trene knallhardt neste uke for så å få en frihelg. Det skal bli deilig å slappe av med familien da, sier han.

Kampfakta:

Ishockey, Get-ligaen

Lørenskog-Oilers 1-2 (0-1, 0-0, 1-1)

Lørenskog ishall, 1941 tilskuere

Mål: 1. periode: 0-1 (14.35) Spencer Humphries (Kissel, Kunes).

2. periode: Ingen.

3. periode: 0-2 (40.22) Tommy Kristiansen (Van Guilder, Kissel), 1-2 (50.30) Darcy Zajak (Krog, Espeland).

Utvisninger: Oilers 7x2 min. Lørenskog 4x2 min. og 1x10 min.

Skudd: 32-20