Rett og vrang ferie

Reise

– Interessen for kunst- og håndverksreiser har eksplodert! Om noen uker sender jeg 100 mennesker på strikkeweekend på Geilo, forteller eier og daglig leder, Marit Larsen, i Explore Travel.

Reiseselskapet prøvde seg ved en tilfeldighet med en tur for strikkeinteresserte til Færøyene for tre år siden, og oppdaget hvor mange som egentlig er interessert i strikking og kunsthåndverk i forbindelse med en strikkefestival hun var med på å arrangere i Fredrikstad.

– Plutselig skjønte jeg at det fantes utrolig mange strikkeglade damer, og et potensielt marked her. I dag har en tredjedel av alle turen vi selger et tilsnitt av kunst og håndverk, forteller hun.

Tekstilkunstner som guide

Derfor har selskapet også knyttet til seg en ekte tekstilkunstner, Bente Vold Klausen, som organiserer og er med på mange av turene.

– Vi skal snart ha en to ukers tur til Japan, der vi blant annet skal få med oss verdens største quiltefestival i Tokyo, i tillegg til mange spennende tekstilmuseer og kunstseverdigheter i Kyoto. Det er utrolig mye interessant å se her, forteller Vold Klausen.

Håndverkstur til Marokko

Som også senere i år skal ha med en gjeng håndverksinteresserte damer til tekstilnirvanaet Marokko.

– Turen ble fulltegnet på et blunk! Vi skal blant annet reise fra Marrakech over Atlasfjellene til ørkenbyen Ouarzazate, og underveis skal vi besøke sølvsmeder, skomakere, metall- og tekstilkunstnere, pottemakere og mange andre. Vi skal også være mye rundt i mindre byer, som er litt mer avslappende enn sydende Marrakech, og har en helt annen stemning, forteller hun.

På selskapets turplan står det også oppført flere andre turer med fokus på strikking og kunsthåndverk til ulike destinasjoner. For eksempel en designtur til Finland, samt til strikke- og husflidsfestivaler på Færøyene, Island og i Irland, står også på menyen. Eller hva med en kunst- og håndverkstur til Sør-Afrika, med besøk hos kunstnere, gallerier, markeder og kvinneprosjekter?

Trygt og hyggelig

Og ja, det er høy feminin faktor på disse reisene.

– Det er desidert mest damer, ja. Mange venninner og strikkeklubber, forteller Larsen.

Hun tror at interessen for de nære og kjente ting har en sammenheng med et mer urolig verdensbilde.

– Kanskje vi nå søker mot trygge og nære ting. Å lære nye ting, og å gjøre hyggelige og morsomme ting sammen med folk vi er glad i og deler samme interesse som er også viktig, påpeker hun.

Rett og vrang ferie

Også i Romsdal har strikkereising blitt stort. Her startet Torill Bakke selskapet Strikkeferier.no i 2014, for dedikerte «strikkere» både fra Norge og utlandet. Ideen fikk hun etter selv ha vært med på en strikketur til Toscana i Italia, med amerikanske Trips for knitters, som organiserer strikkeferier rundt i verden.

I dag samarbeider hun med selskapet selv, og mottok i fjor tolv strikkeglade damer fra USA, Portugal og England, som var på strikkeferie i hel uke.

I Rauma får de blant annet lære seg å strikke selbuvotter, besøke sauefjøs og prøvesmake fruktvin på Europas nordligste vingård.

– I mai kommer det en ny gruppe, med bare amerikanere. De elsker Rauma og naturen her, og opplever Norge som et trygt reisemål, påpeker Bakke, som har jobbet i mer enn 15 år som markedskoordinator på Rauma Ullvarefabrikk.

Skredderstrikker ferie

Nå har hun sagt opp, for å satse fullt og helt på Strikkeferie.

For nordmenn har hun foreløpig planlagt en strikkelanghelg i april, med blant annet omvisning på Rauma Ullvarefabrikk.

Bakke skredderstrikker også egne opplegg for venninner.

– Strikkere er like forskjellige som nybakte foreldre. Noen er nybegynnere, mens andre erfarne som vil lære seg nye teknikker, forteller hun.