De beste matmarkedene

Reise

Ja, vi elsker det! Veien til et lands kultur og hjerte går definitivt gjennom magen. Og et av de beste stedene å utforske et steds matkultur på, er gjennom å besøke matmarkedene. Rusle mellom hauger av nyplukkede steinsopper i Italia, skarpe oster og nyribbede vaktler i Frankrike og blant båter som bugner av dragefrukt og papaya i Thailand.

Snuse inn dufthalene fra et lite berg av fersk, mørk kakaomasse, som tvinner seg inn i den søte parfymen fra en nyåpnet vaniljebelg, før du kjenner nykvernede kaffebønner blomsteraktige aromaer. Lage din egenkomponerte garam masala i Rotterdam, eller la deg overraske av tyttebærenes allsidige bruksmuligheter i Stockholm.

Matmarkedene er også det perfekte sted å sette deg ned på en tilfeldig barkrakk og late som du er en lokal. Lek spanjol, og nyt en bit tortilla de patatas og en frekk carajillo, kaffe med en skvett brennevin i, til frokost i Barcelona, eller ta et glass forfriskende vannmelonjuice på markedet i Mexico, og få med en kosertp på kjøpet.

Og ja da, det er her kokkene går for å hente inspirasjon. Både på de gamle og historiske – og i de splitter nye mattemplene, der tradisjon og nyskapning går hånd i hånd. Og så har du selvsagt de beste råvarene rett foran deg. Kjør piknik!

Les også: Singapore - et matnirvana!

1. Norge

Mathallen på Vulkan har brukt noen år på å falle på plass, men nå ser det ut til at den har stabilisert seg. Nyt spanske pintxos, fersk sushi eller delikatesser fra Røros. Unngå proppfulle helgeformiddager. Mattilbudet eser dessuten stadig ut – det er også mange gode restauranter som har poppet opp i nærområdet. I fjor fikk endelig Trondheim også sin egen, stilige mathall, i Prinsenkvartalet. Den 600 kvadratmeter store hallen er organisert som én stor butikk, med et tydelig fokus på produkter fra trøndelagsregionen. Det er også egen akevittbar, restaurant og kaffebar. Noen importerte delikatesser får du også.

2. Stockholm

Östermalms Saluhall har holdt det gående helt fra 1888, men er nå midlertidig stengt, fordi både den og området rundt skal nå renoveres, bygges på og få en skikkelig ansiktsløftning. Når den åpner igjen i 2018 skal den bli «en av verdens fremste handelsplasser». I mellomtiden kan du fortsatt handle svenske kvalitetsprodukter i den midlertidige hallen – som også er ganske så stilig.

3. København

Mange mener at Torvehallerne på Nørreport midt i København muligens er det beste matmarkedet i hele Norden, med over 60 boder som blant annet byr på mer enn 236 franske spesialiteter, 160 sorter te, 88 typer whisky, grøt, danske smørrebrød og kortreist økomat. Alt veldig lekkert presentert. I fjor fikk de imidlertid konkurranse av den nye gatemathallen Copenhagen Street Food på Papirøen. Her bugner det av «food-trucks», der du bokstavelig talt kan spise deg gjennom store deler av verden, fra sørkoreansk Gangnam style-kylling til colombianske vegetardelikatesser. Alle tilbyr minst én billig smårett.

4. Rotterdam, Nederland

Matmarkedet i Rotterdam er ikke bare en fryd for gane og nese, det er også en visuell fest for øyet med sin iøynefallende arkitektur, inne i en hypermoderne, hesteskoformet bygning. Fire etasjer høye bringebær og brokkoli på størrelse med enorme parktrær dekorerer veggene. Kalt «det sixtinske kapell» for frisk frukt, er det her du skal gå når du er skikkelig sulten på noe helt nytt eller de friskeste smaker. Kanskje mens du sitter og titter på en som vasker opp midt inne i en advokadostein.

5. Barcelona

La Boquería midt på La Rambla er et av verdens travleste og mest besøkte matmarkeder. Riktignok gjør turisthordene at du må kjempe med nebb og klør for dine patatas bravas. For en litt roligere opplevelse kan du eventuelt heller sette kursen mot Santa Catarina-markedet eller lokalmarkedet Mercat de la Barceloneta, der du også får med deg stilig, moderne arkitektur på matkjøpet. Førstnevnte har et fantastisk, fargerikt bølgetak. De historiske, flotte bydelsmarkedene Mercat de Sant Antoni og Mercat de Serriá er også vel verdt et besøk, om du vil slippe hordene.

6. Singapore

Her kan du spise den rimeligste Michelin-stjerneoverdryssede maten i verden! 17 av matbodene på byens mange hawker-sentre fikk nylig den gjeve utmerkelsen Bib Gourmand i den splitter nye Michelin-guiden for Singapore. Hill Street Tai Hwa Pork Noodle og hos Hongkong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle fikk dessuten én stjerne hver. De multikulturelle smaksbombene, inspirert av kinesisk, indisk og malayisk kjøkken, koster dessuten bare noen få dollar hver! Amoy Street Food Centre har hele fire Bib Gourmand-boder. Tekka-markedet i Lille India er et annet blant Singapores mest berømte matmarkeder, i tillegg til Maxwell-senteret i Chinatown, der Tian Tian Hainanese Chicken Rice er michelinstedet å spise. Ellers er det bare å stille seg i den lengste køen ...

7. Bangkok

Det sinnrike kanalsystemet i og rundt Bangkok har i århundrer vært den enkleste formen for kommunikasjon – og er det fortsatt, mange steder. Grytidlig hver morgen ros små trekanoer breddfulle av dragefrukter, mango, papaya og orkideer inn til et av byens mange flytende markeder, som er en virkelig fest for alle sanser! De største (og mest turistifiserte) er Damnoen Saduak og Amphawa en halvannen times tid utenfor sentrum. Taling Chan og Khlong Lat Mayom er litt mindre, men ligger nærmere sentrum og er mer autentiske. Det er også flere mindre bydelsmarkeder.

Les også: Smak av Thailand

8. Paris

Den franske hovedstaden bugner av matmarkeder – og hver lille by og bydel i storbyer har minst ett ukentlig matmarked som du kan spise deg fullstendig ost, froskelår og bananas på. Et av Paris´ eldste og mest autentiske markeder er Marché d’Aligre i 12. arrondissement, ikke langt fra Place de la Bastille. Her kan du gasse deg med østers og franske og internasjonale spesialiteter. Det er også et populært marked som går ned Marché Rue Mouffetard i Latinerkvarteret. Marché des Enfants Rouges (3. arr.) og Marché Saxe-Breteuil (7.arr.) er to andre bra markeder. De fleste markedene er åpne om morgenen alle dager utenom mandager, eller visse ukedager. Spør også på hotellet om hvor du finner ditt lokale bydelsmarked. Kjøp med godbiter og ta en romantisk picknick på en benk langs Seinen!

9. Marrakech

Når kveldsmørket begynner å senke seg, begynner det å dampe fra hele Djemaa el-Fna, den store markedsplassen midt i Medinaen i Marrakech. Her kan du gå og myse og trekke inn den deilige duften fra nydelige couscousretter og tagines (gryteretter, før du velger hvor du vil spise. Underholdningen består av slangetemmere, magikere, dansere og elleville historiefortellere. I souken like ved kan du mikse dine egne, ferske krydderblandinger, shoppe de nydeligste oliven, arganolje, dadler og andre marokkanske spesialiteter.

10. Oaxaca, Mexico

Det er hit de kommer, alle kjendiskokkene som ønsker å ta i bruk alt hemmelige våpen som unike chilier, verdens beste kakao, agavedryppende mezcal, tusen typer mole-saus med chili, ristede gresskarfrø, sjokolade og minst 20 andre ingredienser – og kanskje toppe signaturrettene sine med noen crunchy gresshopper. Nevnte vi larvesalt? Matmarkedene Benito San i den vakre kolonibyen Oaxaca er alt annet enn helt vanlige. Frokost-tlayudaen (en stor, sprø tortilla med bønne- og ostetopping) får du dessuten gjerne servert sammen med et helt fire manns mariachiorkester.