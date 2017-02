Strandparadiset Sri Lanka

Reise

– Kom! Her har du litt sjøgress som du kan gi dem!

En mann kommer bort til oss med en neve blæretang, som vi kan gi til de to koffertstore superstjernene i Hikkaduwa, som svømmer rundt beina våre.

– Det er rundt ni skilpadder som bytter på å komme innom her. I går var det fire her på én gang, forteller mannen, før han kjefter på uvettige turister som blir litt for ivrige.

– NO TOUCHING!

Foringen skal skje på skilpaddenes premisser. Når de er lei av innpåslitne turister, svømmer de bare ut i det store, åpne havet igjen.

Les også: Transvestitt for en kveld - eller skikkelig nerdeferie? Her er årets reisetrender!

Hippecharter

Hikkaduwa har tatt imot backpackere og verdensnytere i mer enn 40 år. Bebyggelsen rundt den søvnige, langgrunne strandbukten der småbarnsfamiliene fortsatt ligger og plasker ubekymret, har for lengst stukket seg utover i alle lengder, og for hvert år vokser også strandhotellene et hakk.

Nå finnes det både charteranlegg og lekre boutiquehoteller, i tillegg til et særdeles bredt utvalg «ymse», fra ryggsekkpensjonater til private villaer med eget svømmebasseng som du kan leie for slik og ingenting fem minutters gange inn i jungelen. Som du for øvrig deler med livlige apefamilier og saktegående, meterlange varaner.

Egentlig består området av to forskjellige strender: «Gamle» Hikkaduwa og den brede, flere kilometer lange Narigama beach, som nå har trukket til seg brorparten av turistene. Deler av stranden i Hikkaduwa er også dessverre i ferd med å bli spist opp av havet.

Surfestrand

Om morgenen dupper mer enn 100 forventningsfulle brettupper i havet som en regnbuerad av sultne haitenner, mens de venter på de perfekt krøllede bølgene som strømmer inn fra Det indiske hav. Midten av stranda er perfekt for ivrige førstegangssurfere og lekne funboardere, mens de mer drevne tar de store bølgene og finpusser surfekunsten et hakk lenger nord.

Når de er lei av det, tar de kanskje en tur med en glassbunnbåt eller en enkel, tradisjonell glassfiberkano ut til snorkle- og dykkerstedene rett utenfor kysten.

– Mange av korallene er dessverre ødelagt på grunn av tsunamien i 2004, forurensning, bleking og båttrafikk. Men fortsatt er det mange fisker å se, forteller norske Merete Lund, som har bodd her i fire år med sin singalesiske ektemann Dinesh R. Manawadu og datteren Sanya (2).

Les også: Mexicos herlige barfotparadis

Nytt hotell

Sammen driver de Norlanka Travles, som setter sammen rundturer, strandferier og hjelper nordmenn og andre utlendinger med det meste som kan gjøres på Sri Lanka. I tillegg holder de på å bygge et overnattingssted, At Ease Beach Hotel, med et lite svømmebasseng og restaurant, nydelig beliggende rett på den flotte Narigamastranden. Dersom alt går etter planen, skal de kunne ta imot gjester allerede til sommeren.

Lund er opptatt av å gi noe tilbake til landet hun har adoptert som sitt, og driver derfor også den lille gjenbruksbutikken New Use i sentrum.

– Her kan reisende donere klær, sko, håndklær, sekker, solbriller, bøker og andre gjenstander som vi videreselger, eller gir til familier som trenger dem, litt etter Fretex-modellen i Norge. Vi driver også med redesign og lager bager og vesker av gamle risposer og bukser, forteller Lund.

Alt overskuddet går rett tilbake til hjelpeprosjekter og foreløpig én lokal ansatt, som jobber fulltid.

– Drømmen etter hvert er å lage et senter der folk kan få jobbtrening, enten det er i å reparere datamaskiner og klær, kjøre tuk tuk eller lære andre ting, forteller engasjerte Lund, som også vil arrangere beach clean ups.

Trussel mot skilpaddene

For det å få opp bevisstheten rundt søppelhåndtering er viktig i landet, som fortsatt er i utviklingsfasen, og preges av det.

– Skilpaddene spiser glassmaneter – men problemet er at de ofte tar feil og spiser plastposer som flyter i havet i stedet, forteller B.k. Ruwan, som eier og driver skilpaddesenteret rett nord for Hikkaduwa, sammen med broren.

– Av de sju ulike skilpaddetypene i verden, lever fem arter her i farvannet utenfor Sri Lanka. Inkludert Leatherbacken, som kan bli hele 3,5 meter lang og veie opp til 1,5 tonn, samt de grønne skilpaddene, som kan bli opptil 200 år gamle, forteller Ruwan.

Han forteller at han har satt ut mer enn 10.000 skilpaddebabyer, og driver utstrakt opplysningsvirksomhet, også overfor lokale skolebarn.

30 meter høy tsunami

Like ved ligger et lite tsunamimuseum fylt av grusomme bilder. Det var akkurat her de enorme bølgene krevde flest menneskeliv i området, den fatale morgenen i 2004. Sri Lanka var det nest hardest rammede landet, med mer enn 35.000 døde. 2500 av dem var i området nord for Hikkduwa, der bølgen blant annet tok med seg et helt togsett. Bildene i rom nummer to er definitivt ikke egnet for barneøyne.

Det er også bygget et minnested med en buddhiststatue, som viser hvor høy den 30 meter høye bølgen som feide inn her var.

Gøyale Galle

På lørdag ettermiddag kjører en hyggelig tuk tuk-sjåfør oss den lille halvtimen inn til kystbyen Galle, som er den hyggeligste byen på hele øya. Inne i Galle Fort, trygt beskyttet av de tykke murveggene som portugiserne begynte å bygge på slutten av 1500-tallet, og som de nye nederlandske og britiske koloniherrene fortsatte på århundrer senere, er det som om tida er skrudd et hakk tilbake.

Her har det poppet opp en rekke hyggelige og stilige cafeer, restauranter, småbutikker og hoteller de siste årene, og en rekke utlendinger har slått seg ned i området. Byen blir ofte kalt «Lille Europa».

– Det er ikke så mange nordmenn her, men veldig mange svensker her. Mange tar seg et friår, og sender ungene på den internasjonale skolen i Galle, forteller Lund oss.

Lørdag er det også håndverksmarked, Galle Good Market, på torget.

Vandring på vollene

Etter klokken 16, når heten er i ferd med å gi seg og sola blir mild som en sommerbris, flokker «alle» til murvollene, der du kan spasere rundt hele byen med havet og folkelivet som underholdning. Lokalbefolkningen bader på de små strandtungene som stikker ut under byens berømte fyr, mens dødsstuperne kaster seg ut fra de gamle vakttårnene for noen få rupier.

På gresslettene spilles det cricket og flys drager, mens de litt mer dekadente turistene nyter sin gin tonic fra en av de mange utsiktsterrassene. Inne i de trange gatene stikker kirkespir, buddhaer og skinnende halvmåner opp om hverandre, og reflekterer byens multietniske befolkning. Og på Duch Hospital kan du kjøpe swarowskismykker, rolexklokker og feste natten lang på dyre, stilige barer.

Les også: Her finner du verdens villeste og vakreste strender. I Norge!

Flere fine strender:

Flotte strender ligger i kø rundt hele Sri Lanka. Strendene i den sørvestlige delen av Sri Lanka har det beste været i desember-april, når monsunen herjer i nordøst. Om sommeren er det omvendt. Fra Hikkaduwa tar det en times tid med tuk-tuk til Unawatuna, og en drøy halvtime videre til Mirissa, så man kan fint reise på små strandutflukter mellom stedene også.

Unawatuna

Etter tsunamien og en fatal moloutbygging for noen år tilbake, var sandstranden i paradisbukta Unawatuna i ferd med å forsvinne helt og bli spist opp av havet. Men nå har myndighetene utbedret problemet og fylt på mengder med ny, gyllen sand. Dermed framstår feriestedet igjen som en av de aller fineste og travleste på Sri Lanka. Her kan du velge og vrake i alt fra små boutiquehoteller og rimelige gjestehus til store resorts, og det finnes hundrevis av små cafeer og restauranter langs stranden og i de små sidegatene. Du er ikke alene her, men samtidig er stranden bred nok til at det er meget god plass til alle. Spis god lokalmat på Happy Spice, deilig sjømat rett på stranden på Black & White eller ekte italiensk hos Robert & Marco.

Jungle Beach

– Kulturen her er så annerledes enn hjemme! Alle er så positive og smilende her, det er som å leve i en drøm! sier den amerikanske yogalæreren Stephanie Temple, som viser fram noen litt mer avanserte øvelser på paradisstranden Jungle Beach, der hun henger i en imponerende opp ned lotus i reisepartneren Brian Azarians bein.

– I går deltok vi på noen veldig bra lokale yogaklasser. Men vi ble avbrutt av noen apekatter som kom innom og bråkte, ler hun.

– Sri Lanka er det første sted jeg har følt meg helt totalt trygg når jeg har vært på reise, sier Azarian.

Strandperlen ligger en ti minutters tuk-tuk-tur unna Unawatuna, omgitt av ren jungel. Du må rusle ned gjennom skogen i nye ti minutter, før du kommer fram til denne lille, fredede paradisstranda, som kun har to enkle strandbarer og panoramautsikt til Galle. Du kan snorkle rett ut fra stranda. Det ligger også en nydelig strandbukt til rett innenfor, under den japanske fredspagodaen.

Les også: Trygge toppturer på ski

Thalpe

Rett øst for Unawatuna ligger det et knippe mindre strender som også bli stadig mer populære, fra Dalawella til Thalpe. Her er det mange fine guesthouses og private villaer der du kan bo rett på stranden, som du ofte kan ha mer eller mindre for deg selv, kun en kort tuk-tuk-tur unna Unawatuna. Her fant vi vårt ultimate strandparadis, like ved det naturlige «svømmebassenget» Rathna-lagunen. Et langt korallrev har dannet en stor, beskyttende lagune, der du kan svømme med havskilpaddene som nå og da kommer innom, og små, regnbuefargede fisker. Det ligger en håndfull hoteller rolige strandbarer her, og i den vestlige delen av lagunen kan du også surfe og leke i bølgene. Supert for familier! Sjekk booking.com for boalternativer. Ellers bør du sjekke om strandhytta hos Galawatta Beach Cabana er ledig. En enkel drøm til 500 kr natten for to! I dette området kan du også se de berømte styltefiskerne, som Sri Lanka er så kjent for, i aksjon morgen og kveld.

Les også:

Mirissa

Mirissa er en annen, svært populær strandfavoritt helt i sør. Med rette. Selv om det kan bli nokså folksomt midt på den brede og til tider noe bråkete hovedstranden, der det også finnes et par hippe loungebarer, er det fortsatt godt med plass til både hengekøyeturister og lese-bok-i-skyggen-under- palmene-turister. Bukta er frodig og idyllisk, med flere fine småstrender mot øst. Det ligger også et par veldig hyggelige, rolige strandcafeer helt vest på stranden, med skikkelig kaffe og god pizza, for eksempel Sea Surf and Breeze. Korallrevet rett utenfor danner et lite, flott «motstrømsbasseng» som det er trygt og fint å svømme i. For srilankisk mat, prøv rimelige og populære Diwmina Roti Shop. Stedes beste sjømat får du på Zephyr.

– Det er veldig fint her. Vi har akkurat vært og fått deilig ayurvedamassasje fra topp til tå for 170 kroner, forteller de norske søstrene Marit, Frida og Ingvild Nilsen.

– I går var vi på båttur og snorklet, og så havskilpadde, fisker og blekksprut, fortsetter de.

En av de store attraksjonene her, er hvalsafari. Ute i havet kan du se mange typer hvaler, inkludert verdens største pattedyr, blåhvalen, leke seg i bølgene samme med delfiner. Det er også supert å surfe her, og du kan ta rimelige surfeklasser.

Enda flere strender:

Det finnes også mange andre flotte strender på denne delen av kysten. Bentota er et naturskjønt, rolig strandsted med mange av øyas beste charter- og luksushoteller, beliggende på en halvøy mellom Det indiske hav og en stor lagune, 64 kilometer fra Colombo. Her er det populært med kiting på lagunen og vannsport. Weligama i sør er blitt en av de mest populære surfestedene, med en milelang, ekstremt langgrunn, flat og bred bukt, som deles med lokale fiskere på stylter og i fargerike båter. Sentrum av landsbyen her er også et interessant bekjentskap. Enda et hakk lenger sørvest ligger Tangalla, nok et pittoresk strandalternativ, som også har mange spennende attraksjoner i nærheten, men her er det store bølger og farlige understrømmer.

Vi anbefaler imidlertid sterkt å unngå Negombo, som ligger like ved flyplassen, der stranden er møkkete og ukoselig, selv om det finnes et knippe ok hoteller her som er greit for en natt før eller etter avreise.

På den nordøstlige delen av øya ligger det også flere flotte strandparadiser, som Trincomalee og Arugam Bay, som har godt vær i sommerhalvåret.

Les også: Tyrkias hemmelige strandparadis