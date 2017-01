Åtte reiseeventyr

Reise

1. Frakteskipcruise i Fransk Polynesia

Bli med Polynesias svar på Hurtigruten rundt i de paradisisk farvannene i Fransk Polynesia med Fijireiser. Med Aranui Cruises reiser du om bord på et moderne skip som er halvt frakteskip og halvt cruisebåt, som går i rundfart mellom mange av de flotteste øyene i området, som Tahiti, Bora Bora, Rangiroa og Thor Heyerdals gamle øy Fatu Hiva. Mange av disse øyene har ikke egen flyplass, og den eneste muligheten å komme seg dit på, er med båt. Skipet tilbringer mesteparten av dagen i havn, der du har tid til å utforske øylivet, være med på utflukter eller bade i det turkisblå havet. Noen er kun befolket med små landsbyer på noen hundre mennesker, som alle strømmer til havna når skipet ankommer.

Varighet: Cirka 16 dager

Pris: 66.500 kr (fly, 14 dagers cruise m/helpensjon og to netter på Tahiti, samt mange utflukter er inkl.)

www.fijireiser.no

2. Motorsykkeltur gjennom Argentina

Reis på to hjul rundt i Ernesto «Che» Guevaras hjemland, og lag din egen motorsykkeldagbok fra denne eventyrlige rundturen i Argentina og Chile. Deler av turen følger revolusjonsheltens gamle eventyrrute. Joyride Tours motorsykkeleventyr starter i metropolen Buenos Aires, før turen går over langstrakt pampas og gaucholand og opp i de flotte Andesfjellene. Her passeres grensen til Chile og kystveien ned til den fine havnebyen Viña del Mar, før de eventyrglade på nytt svinger opp i fjellene med besøk på noen av Chiles beste vingårder. Så går turen går tilbake til Argentinas hovedstad. Du kjører 30–35 mil om dagen, men med mange stopp – ofte hver time. Det er også mulig å følge med i bil.

Varighet: 16 dager

Pris: Fra 55.000 kr for sjåfør, 36.000 kr for passasjer.

www.joyridestours.com

3. Jungeljenter i Colombia

Colombia har figurert på mange av listene over verdens hotteste reisemål i år. Jomfrureiser arrangerer derfor en splitter ny, sporty jentetur til det søramerikanske landet i år, med en smak av det meste og beste riket har å by på. På turen får du blant annet besøke «Den fortapte byen» Teyuna, som ble bygget av tayrunaindianerne på 800-tallet, og først ble gjenoppdaget i 1972. Nå står den på UNESCOs verdensarvliste. For å komme dit må du gå gjennom jungelen i fire dager, med overnatting i senger eller hengekøyer i camper. Sekken kan du bære selv – eller lei inn lokale hestekrefter. Indianerstammebesøk, ørkenopplevelser, paradisstrender og kolonibyutforsking i Cartagena og Santa Marta står også på menyen. Reiseleder er Kirsti Alfredsen.

Varighet: 17 dager

Pris: 37.950 kr

www.jomfrureiser.no

4. Badeferie i Thailands innland

Nordmenn er mest kjent med Thailands fantastiske strender og bølgende hav. Men midt inne i landet i den sørlige delen, ligger den fantastiske nasjonalparken Khaosok med den enorm innsjøen Chiew-Larm, omgitt av frodig regnskog og dramatiske fjell. Midt inne i denne har 500Rai fått lov til å bygge et fantastisk, flytende resort med kun en håndfull eksklusive rom, alle med egen brygge og en liten robåt. Herfra kan du være med på en rekke aktiviteter i parken, som nasjonalparkvandring, klatring, bading i fossefall, utforskning av grotter og dra på jungelsafari og se ville elefanter, øgler og bison. Resorten har en solid miljøprofil og bruker kun lokal arbeidskraft. Den ligger i dagsturavstand fra Phuket, Krabi og Khao Lak.

Varighet: Valgfritt

Priseksempel: Fra 6000 kr per person for tre dager og to netter, mat og drikke, safari og mange aktiviteter inkludert. Også pickup fra kysten. Kortere og lengre opphold/pakker tilgjengelig.

www.500rai.com

5. Cubanske Cuba

Reis til Cuba før alt endrer seg! Fidel Castro er død, og ingenting er helt som før på den karibiske øya. Men det merker man ikke så mye til – ennå. Få med deg cubansk livsglede og kom skikkelig tett på de danseglade folkene som bor her gjennom Orkideekspressens homestay-tilbud. Reiseselskapet ordner med leiebil, sjåfør og egen guide, som kjører deg rundt til flere av øyas høydepunkter, som Havanna, Trinidad, Cienfuegos og Viñalesdalen. Opplegget er fleksibelt for egne ønsker. Underveis bor du i casas particulares, altså hjemme hos cubanerne selv, eller deres små gjestehus. Slik kommer du mye nærmere den genuine kulturen – og folket som kanskje er øyas største attraksjon i seg selv.

Varighet: 7 netter/8 dager

Pris: Fra 12.000 kr (flybillett kommer i tillegg)

www.orkide.no

6. Ridetur i Transilvania

Romania er et spennende og uoppdaget reiseland for norske turister. Her slipper du i alle fall å gå i kø med naboen! Men det er mye flott å se – så mye at Lonely Planet i fjor faktisk hadde Transilvania på listen over verdens mest attraktive reisemål i 2016. CNN TRAVEL anbefalte også Romania som reisemål i fjor, spesielt til Transilvania, det rumenske Donaudeltaet, som regnes som det tredje mest biologisk mangfoldige området på planeten, og hovedstaden Bucuresti. Det nystartede reiseselskapet Visit Romania er drevet av rumenske og norsktalende Cristian Turc, som blant annet tilbyr spaferier, sykkelturer i Karpatene, karpefiske i Donaudeltaet, vinturer, fototurer, storbyferier i hovedstaden og ikke minst slottsturer i Draculas fotspor og rideferier i de transilvanske alper. Her rir dere til ti ulike landsbyer og overnatter i flere av dem, før turen går videre. For erfarne ryttere.

Varighet rideferie: 10 dager (fem dagers ridning)

Pris: 9842 kr (flybilletter kommer i tillegg, Wizz Air flyr direkte flere ganger i uken fra Torp/Sandefjord)

www.VisitRomania.no

7. Jomfruøyene med norsk seilkaptein

Lever du med en drøm om å seile i Karibia? La den bli virkelighet! Og det er ikke så dyrt. Morten Wickstrøm i Caribbean Sailing Club har i 16 år arrangert seilferier i Karibia, og kjenner farvannet rundt Jomfruøyene som sin egen bukselomme. Det gjør også de norske kapteinene hans, som hver vinter reiser ned og seiler de flotte seilbåtene og katamaranene fullt med solsugne nordmenn, som flys inn til Puerto Rico. Herfra går turen ut til de spanske Jomfruøyene, som ifølge Wickstrøm er fredeligere og rimeligere enn de amerikanske. Her går dere i land og bader og snorkler på paradisstrendene så lenge dere orker. Ofte besøkes to øyer på én dag. Seilerfaring er ikke nødvendig – men du kan bli med å prøve deg, om du vil! Kombinert seilkurs/seilferie er også mulig.

Varighet: Ukestur

Pris: Fra 5600–6500 kr per person + mat og flybilletter (direkterute med Norwegian, ev. via Amsterdam med KLM). Andre lengder og pakker er også tilgjengelig.

www.Caribbeansailingclub.com

8. Opplev verdens nest største land – Canada

Det er ikke så mange norske turarrangører som tilbyr reiser til verdens nest største land. Nytt & nyttig tilbyr imidlertid en real rundtur til den østlige selen av landet, som inkluderer blant annet et besøk i den vakre Notre-Dame-basilikaen i Montreal, i den idylliske hovedstaden Ottawa, livlige Quebec, multikulturelle Toronto, besøk i huronindianernes reservat og selvfølgelig en innføring i hvordan den gode lønnesirupen framstilles. I tillegg til mye mer. Selvsagt står også de berømte Niagarafallene på programmet – med en helikoptertur!

Varighet: To uker

Pris: 20.000 kr (Inkludert flybilletter, utflukter og flere måltider)

www.reise.nyttig.no

