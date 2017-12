Tar julepause fra skinnelegging

Oslo

Fra og med 15. desember blir det «julepause» for å være en god nabo for Domkirken, næringsdrivende og besøkende.

Siden september i år har Sporveien arbeidet i området rundt Grensen og Kirkeristen. Arbeidene er en del av Sporveiens sporforskyvningsprosjekt for å møte teknisk regelverks krav til sporavstand, før de nye trikkene ankommer fra 2020. Anleggsområdet strekker seg fra krysset Skippergata/ Biskop Gunnerus gate, forbi Domkirken og frem til Stortorvet i Kirkeristen, og fra Møllergata til Øvre Slottsgate i Grensen.

Bakgrunn: De graver og graver i Kirkeristen

Prosjektet inngår som en del av Trikkeprogrammet. Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk som omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner, og utvikling av trikkebaser. Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.

«Både Kirkeristen og Grensen er populære handlegater, særlig i førjulstiden. I tillegg er det høyt aktivitetsnivå i Domkirken i desember. For å ta hensyn til arrangement og julehandel for både butikkeiere og besøkende, vil prosjektet nå ta en pause fra 15. desember til 8. januar», skriver Sporveien i en pressemelding.

– Vi er veldig fornøyde med oppfølgingen til Sporveien og de hensyn de har tatt til våre arrangement. Vi synes det er flott at de nå tar en velfortjent pause for å tilrettelegge for aktiviteten i julen, sier Sander Bergh i Oslo Domkirke.

– Sporveien mener det er viktig å ta hensyn til Domkirken, næringsdrivende og de handlende og tar derfor en planlagt «julepause» i anleggsarbeidet i Grensen og Kirkeristen, sier prosjektleder i Sporveien, Laila Nilssen.

– Siden i høst har vi hatt jevnlig dialog med særlige berørte interessenter, og prøvd å tilrettelegge der det har latt seg gjøre. Vi håper at pausen vil være et positivt bidrag til området, avslutter Nilssen.

Arbeidene i Kirkeristen ble avsluttet i uke 49, og i Grensen vil arbeidene bli ferdigstilt i løpet av februar 2018.