Ny luftkamp

Oslo

Også det at departementet mener at bare diesel- og biodieselbiler skal betale gebyr i lavutslippssonene, er i strid med hva Stortinget har forutsatt, ifølge Ap-politikeren.

– Trenger begge

– Da Stortinget 3. mai vedtok å gi kommunene ny lovhjemmel for lavutslippssoner, ble de i en enstemmig innstilling omtalt som «et viktig supplement til en mulighet for miljødifferensierte bompengetakster», skriver Bøhler i et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Tirsdag skrev Dagsavisen at Samferdselsdepartementet likevel går inn for at det ikke skal være tillatt for kommuner å ha lavutslippssoner og miljødifferensierte bomtakster samtidig. Dette går fram av forslaget til sentral forskrift om lavutslippssoner, som har vært på høring.

Bøhler mener nå at forslaget må endres på dette punktet, hvis så ikke skjer vil majoriteten av biltrafikken i Oslo ikke bli påvirket i miljøvennlig retning.

– Vi trenger både lavutslippssoner og miljødifferensierte bompengetakster for å få ned utslippene av NO2 og fint svevestøv, for over halvparten av biltrafikken i Oslo går ikke gjennom bompengeringen. Det er også denne trafikken som går i områder hvor overskridelsene av NO2 og fint svevestøv er størst og flest, påpeker Bøhler.

– Også bensinbiler

Bøhler etterlyser også en endring av forslaget til forskrift når det gjelder hvilke kjøretøy som skal betale gebyr i lavutslippssonene.

– I forslaget heter det at virkeområdet for lavutslippssoner kun skal omfatte biler som bruker diesel eller biodiesel. Dette er også i strid med Stortingets enstemmige innstilling hvor det heter at «lovhjemmelen vil gjelde norske og utenlandske kjøretøy som blir drevet frem med motor, herunder personbil, varebil, buss, lastebil, moped og motorsykkel», påpeker Bøhler.

– Også bensinbiler bidrar til overskridelsene av grenseverdiene for svevestøv, og eldre modeller slipper også ut mye NO2, tilføyer han.

Bøhler reagerer kraftig på at Samferdselsdepartementet ikke har forholdt seg til Stortingets innstilling Han omtaler dette som «meget uheldig», og mener det er selvsagt at forskriften ikke kan bryte med det grunnleggende innholdet i Stortingets behandling.

– Helt siden mars 2015 og fram til stortingsvedtaket 3. mai, har det vært en dragkamp mellom Stortinget og Frp-statsråden om lavutslippssonene, minner Bøhler om.

– Det er utrolig og veldig oppsiktsvekkende hvis Solvik-Olsen nå prøver seg på enda en omkamp. Det går ikke an å omgå det Stortinget ønsker ved å komme med et forslag som vil innebære at det ikke blir noen lavutslippssoner de viktigste stedene, som Oslo og Bergen, som begge har planer om å innføre miljødifferensierte bompengetakster.

I en epost til Dagsavisen kommenterer Samferdselsdepartementet Bøhlers kritikk slik: Vi har ikke noe svar til dette utover at departementet nå vurderer alle høringssvar. Solvik-Olsen påpeker også at: «Bøhlers eget parti avviste dette da de satt i regjering, så hans kritikk fremstår som populistisk.»