Lurte demonstrantene

Oslo

Tidsskjemaet ble forandret, og Sellner hadde vært i bokhandelen tildigere på dagen.

– Jeg har vært her i hele dag, og har ikke sett han. Han ble nok smuglet inn bakveien, sier en av initiativtakerne til demonstrasjonen, som var i regi av Oslo mot Pegida, Axel Hjelme.

Gratis

Arrangementet «Den nye politiske Virkeligheten», hvor Sellner deltok, er i regi av nettstedet Ekte Nyheter, som mener norsk presse har en venstrevridd politisk agenda.

Christian Skrede, medeier og daglig leder i Eldorado Bokhandel, understreket fredag ovenfor NRK at bokhandelen ikke er arrangører.

– Ekte Nyheter har fått låne scenen gratis. Når det gjelder Sellner, har vi fått mange henvendelser fra folk som mener han ikke burde få snakke. Det har vi tatt på alvor og engasjert advokat Jon Wessel-Aas for å sjekke om arrangementet er ulovlig. Han fant ikke noen grunn til å stoppe arrangementet, sa Skrede, som i følge ansatte i bokhandelen ikke var tilstede under demonstrasjonen eller arrangementet.

– Han har ikke vært her i dag, sa en av dem til Dagsavisen.

Politiet i Oslo var om varslet om demonstrasjonen og var tungt til stede i Torggata lørdag.

Men de fikk en rolig dag, og kunne kose seg i sola mens de bivånet demonstrasjonen.

– Selv om Sellner var her tidligere i dag, og vi gikk glipp av ham, vil vi fortsatt holde demonstrasjonen og holde apeller, sier Hjelme til Dagsavisen.

Skrede har selv har en fortid fra en rekke nynazistiske organisasjoner i Norge hvor bruk av våpen og vold var vanlig. Saken ble først omtalt i Aktuellt Fokus.

– Jeg er veldig lei meg for at dette blir trukket inn og brukt mot meg. Jeg vil oppfordre alle til å se hva jeg har drevet på med de siste årene gjennom Eldorado bokhandel. Det gir et godt bilde av hvilke verdier jeg står for nå, sa Skrede til NRK fredag.

Axel Hjelme var lite begeistret for at Sellner i det hele tatt var invitert.

– Når de visste om hvem de hadde med å gjøre, burde de raskt ta grep. Dessverre viste det seg å ikke være så enkelt. Det viste seg at innehaver av Eldorado bokhandel hadde et fullstendig forkvaklet syn på hva ytringsfrihet egentlig innebærer. Det viste seg at han helller ville la bokhandelen gå konkurs, og la de ansatte miste jobben, enn å ta klar avstand fra rasime og fascisme, sa han i apellen.

– Rasismens logikk ligger nemlig ikke i fornuft. Den ligger i frykt og i hat. For en som Christian Skrede er det kanskje ikke så mye å frykte. I likhet med Sellner, har han selv bakgrunn fra nasistiske miljøer. Noe han selv sier han tar avstand fra i dag, og som jeg tror ham på, sa han videre i apellen.

– Sprer hat

Også Akershus SVs førstekandidat til Stortingsvalget, Nicholas Wilkinson, holdt apell utenfor Eldorado.

– Dette handler ikke om Sellner. Men det handler om den unge jenta som ble angrepet på åpen gate og revet av hijaben, og som nå er redd for å gå ut. Det handler om nevøen min, som har utenlandsk utseende, og som ble kalt «neger» på skolen. Det handler om alle de unge menneskene som er redde fordi noen sprer hat mot andre, sa han.

– Jeg vil kjempe til mitt siste åndedrag for forsvare Sellners rett til å mene det han mener. Men det betyr også at jeg vil møte ham hvert skritt på veien og fortelle ham hvorfor han tar feil, og opplyse alle andre. Nå bruker vi retten til å motsi. Jeg mener også man bør holde seg for god til å gi en sånn mann, som er en dømt kriminell så store plattformer, sier han.