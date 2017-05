Luksusbøndene innenfor ring 2

Oslo

Det er nesten latterlig idyllisk å følge etter parsellant (joda, det heter faktisk det) Hans Kristian Halvorsen-Monsrud (45) innover i Egebergløkka parsellhage. De 60 parsellene ligger stort sett fremdeles brakk i påvente av at byfolket skal tre på seg arbeidshanskene, men nå har det klødd i fingrene til Hans Kristian og ektemann og medparsellant Terje Rabbersvik hele våren. I fjor var de i overkant ivrige.

– Vi sådde altfor tidlig. Alt råtnet.

80 års ventetid

Det er populært å være bonde i byen. Ventelista i Egebergløkka parsellhage er for tida stengt på grunn av for stor pågang.

– Det står 160 på venteliste, og med et snitt på 0 til 2 ledige parseller i året, kan det i verste fall bli 80 års ventetid. Det er hyggelig å være populær, men det skal jo være realistisk for folk å få en parsell i løpet av levetiden, sier Hans Kristian, som også er leder av parsellaget.

Selv ventet han og ektemannen i seks år på jordlappen på 110 kvadratmeter.

Tre meter lange

I 13 år har de skjøttet parsellen etter alle kunstens og økologiske regler. Det siste er for øvrig påbudt i hagen. Og sånn rent bortsett fra året de sådde for tidlig, og noen bønner som ble litt i overkant høye (vi snakker visst bortimot tre meter) har de unngått de store tabbene. Et år var de selvforsynt med poteter ut oktober. Det snakkes varmt om ripsbusker og vekselbruk. Kald og varm kompost, rødbeter, gulrot, salat og grønnkål. Roser, liljer og diverse stauder. Dyreliv i form av svarttrost, flaggermus og grevling. Og mens vi sitter der har jaggu plommetreet begynt å blomstre. Det eneste som kan true idyllen er ...

– Brunsneglene.

De motbydelige krypa (som Terje kaller dem) kom for fire år siden og har gått løs på både potetene (de liker visst både Asterix og Beate), og Terjes forkultiverte bønnespirer.

– Å, jeg håpet vi aldri skulle snakke om det. Terje ser oppriktig trist ut der han sitter under parasollen og svetter.

– Men egentlig er det også positivt, vet du, sier Hans Kristian.

– De er en felles fiende. Vi arrangerer snegledugnad i hagen, da går vi med hodelykt og konkurrerer med naboen om å finne flest mulig.

Luksusbonde

Hans Kristian har satt seg godt til rette i den svarte fluktstolen. Han har nettopp servert en ugressuppe laget på brennesle og hønsekraft. Nå tenner han pipa og ser oppover mot Gamle Aker kirke. Den 100 år gamle parsellhagen ligger foran han. Yndlingsutsikten. 20 meter bak seg har han trafikkstøyen fra Maridalsveien. Det synes han bare er koselig og minner han om at han er midt i byen.

– Nei, jeg kan ikke finne noe negativt. Men det er klart, dette er ren luksus, og det har ingenting med bondelivet å gjøre.