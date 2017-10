Oslo

Det hele begynte for lenge siden. Venstre, som de personvernsaktivistene de er, la inn et forslag i finanskomiteen. Et sånt snilt, personvernvennlig forslag. «Tiltak for bedre personvern for barn og unge», het det. Og besto av ideer som «Bystyre ber byrådet sørge for at foresatte får informasjon om barns personvern og rettigheter fra fødselen av».

Altså, et helt streit personvern-forslag som mest bærer preg av at forslagsstilleren skulle ønske hen satt på Stortinget, og kunne diskutere sånne Viktige Prinsipielle Spørsmål, ikke bare vanlig lokalpolitikk.

Uansett. Forslaget ble behandlet i finanskomiteen til Oslo bystyre. I finanskomiteen fløy saken gjennom som om det var et åpent klasseromsvindu. Men i bystyret ... der var det bråstopp. Plutselig hadde vanligvis så personvernvennlige partier som MDG og SV stemt sammen med Arbeiderpartiet for å innføre mer kameraovervåking i osloskolen. Riktignok med begrensninger. Forhåndsgodkjenning. Samtaler med politiet. Og masse ting. Men tross alt. Åpning for kameraovervåking i osloskolen.

– Det var veldig skuffende, sier Guri Melby.

Venstrepolitikeren som kom med forslaget opprinnelig var ikke på bystyremøtet onsdag. Hun er nemlig høygravid, har fått innvilget fødselspermisjon, og tripper sprekkeferdig rundt i Oslos gater da jeg får tak i henne på telefonen.

– Jeg er redd for at dette kan være starten på en negativ utvikling i osloskolen, sier hun.

– Tenk om vi voksne skulle bli overvåket på vår arbeidsplass? Det tror jeg ikke mange vil at skal skje, legger hun til.

Hun er mest skuffet over SV og MDG. Partier som vanligvis er på lag med Venstre i personvernspørsmål. Og som tross alt stemte for forslaget hennes i komiteen.

Så. Hva skjedde? Jeg ringer SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Øh, hva skjedde?

– Vi i SV vil ikke ha overvåkingskameraer på skolene. Men det er det flere steder i dag. Så da har vi funnet sammen med de andre byrådspartiene for å lage noen tydelige retningslinjer.

(Her trenger muligens leseren en liten begrepsforklaring: «Vi har funnet sammen med de andre byrådspartiene ...» er vanligvis småparti-preik for «Arbeiderpartiet har bestemt ...»)

– Så, hvordan er været der under hælen til Arbeiderpartiet?

– Det er en krevende situasjon på noen Oslo-skoler i dag. Vi i SV vil gjerne forebygge at sånt skal skje. Vi vil endre opptaksmodellen, finansieringen, sørge for at vi ikke får A- og B-skoler. Med vår politikk hadde vi kanskje unngått den situasjonen vi er i i dag.

– Jeg er redd du glemte å svare på spørsmålet?

– Altså, SV styrer ikke byen alene, det gjør vi ikke. Vi har funnet enighet sammen med de andre byrådspartiene.

Men nok plaging. Sunniva presiserer at SV er mot videoovervåking på skolene.

Problemet er bare at det er overvåking på noen skoler allerede i dag.

– Da er det viktig at det utarbeides retningslinjer, sier hun.

I tillegg skal ikke overvåking brukes forebyggende. Bare på konkret mistanke, og i dialog med politiet.

Men en ting plager meg fortsatt. Hvorfor var det ikke noen diskusjon om spørsmålet i bystyret?

Debatten besto av en del innlegg, både fra Ap, Venstre, MDG, Rødt og Høyre. Men ingen av byrådspartiene benyttet sjansen til å forklare hvorfor de hadde snudd 180 grader, et sted mellom komitébehandlinga og avstemninga i bystyret.

Hvorfor ikke? Jeg ringer Frode Jacobsen, Arbeiderpartiets gruppeleder.

– Nei, vi hadde et innlegg om saken på generelt grunnlag. Men jeg føler vel ofte at det er nok innlegg i bystyresalen som det er, sier Jacobsen.

(Det siste er det vanskelig å være uenig i, altså)

– Men, dere snudde jo! Og forklarte ikke hvorfor! Jeg oppdaget ikke hva som hadde skjedd før Eirik Lae Solberg begynte å skryte av det!

– Det var ikke noe bevisst, det kunne vi sikkert ha gjort. Det var ikke noe forsøk på å holde det skjult, for vi står jo for det.

– Men når Høyre jubler, så gjør jo det meg litt betenkt, for Høyre har andre hensikter i dette farvannet enn vi har, sier han.

– Ok, så hva skjedde?

– Nei, vi stemte jo først for Venstres forslag i komiteen, men så ble vi usikre. Vi satt og snakket om saken og lurte på om vi var helt sikre på dette. Så kom Tone med et forslag. Det er sånn vi jobber.

– Og dermed åpnet dere for overvåking av Oslos skoler?

– Det er viktig for meg å understreke at dette er kun i ekstreme tilfeller. Vi ønsker ikke en situasjon hvor elevene i Osloskolen er overvåka. Men de gjør inntrykk på oss, disse historiene vi hører. Vi må lage tydelige retningslinjer.

Jepp. Dagen derpå er den eneste som jubler Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

– Ja, da det kom til votering i går, så støttet vi jo det. Og da fikk det flertall. Dermed har Høyre fått gjennomslag, sier han.

Oslo Høyre har nemlig jobbet med dette en stund. Et forslag ligger inne til behandling seinere i høst. Nå antyder Lae Solberg nesten at det blir litt overflødig, fordi de allerede har fått gjennomslag.

– Men vi er heller ikke tilhengere av å slippe helt opp, presiserer han.

– Men kameraovervåking skal være en del av skolenes verktøykasse.

– Vi ønsker ikke en utvikling der hele skolen skal være overvåket til enhver tid. Det må være klare begrensninger.

– Ellers kommer vi i en situasjon som ingen av oss ønsker.

Og den store taperen: Venstre og Guri Melby. Som kom inn i saken ridende på en hvit hest, og haltet ut i sjokk og beven, etter å ha fått forslaget sitt snudd til å åpne for mer overvåking.

– Det var ... egentlig ganske overraskende, sier Guri Melby.

