Oslo

– Av og til må man stille krav som beveger byen i riktig retning, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

Sammen med gruppeleder Eirik Lae Solberg har hun levert inn et forslag om nye regler for bildeling og parkeringsplasser i Oslo. Får de det vedtatt, blir det omtrent sånn:

Når noen bygger store prosjekter med boliger eller kontorer, skal kommunen kreve at de bygger bildelings-plasser i samme slengen. Særlig i sentrumsbydelene skal det være et krav.

– Men ... blir ikke utbyggere sure på dere hvis dere stiller krav om sånt?

– Vi samarbeider godt med utbyggerne. Men det er naturlig for oss å stille grunnleggende krav til en utbygging. Fremtidens parkeringsplasser må tilpasses fremtidens behov, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Allerede i gang

Høyre-sjefen Eirik Lae Solberg er enig med Tybring-Gjedde.

– Hvis vi legger bedre til rette vil mange som i dag kjøper bil greie seg med bildeling, sier han.

Fra byrådsavdelingen for byutvikling får vi vite at det allerede er i gang et arbeid med parkeringsbestemmelsene, nettopp for å få flere delingsplasser. Avdelingen håper på å få det på plass i år.

Les også: Oslo kan bli best i verden på bildeling

Stortinget

Forresten: Dette blir nok Mathilde Tybring-Gjeddes siste forslag i Oslo bystyre, i hvert fall på en stund. På bystyremøtet i kveld skal hun nemlig få fritak. 24-åringen er jo valgt inn på Stortinget.

– Vi kommer til å savne henne i bystyret, sier Eirik Lae Solberg.

Han forteller at hun har jobbet mye med miljø og samferdsel i Oslo, så det var naturlig at hun fikk levert fra seg dette forslaget før hun sluttet.

– Så får jeg følge det opp videre selv, sier han.

Les også: Prisøkningen virker: 10.000 færre bompasseringer om dagen