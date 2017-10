Om rørende enighet og tåpelige forslag

Oslo

For første gang på lenge var det noe viktig på gang i Oslo Bystyre.

Boligbygg.

Jepp. Om du ikke har lest sakene i DN de siste ukene: Boligbygg, som er en underavdeling av Oslo kommune, har kjøpt en masse leiligheter for alt for mye penger. De har faktisk passet på å ikke kjøpe leiligheter billig, for å være sikre på å få kjøpt dem dyrt. Foreløpig veit vi lite om hva som egentlig har skjedd, men en innleid konsulent, som har jobbet fulltid for Boligbygg, ble i går arrestert av Økokrim, siktet for økonomisk utroskap mot Oslo kommune.

Skjønner? Dette er seriøse greier. Så da byråd for næring og eiendom, Geir Lippestad, ba om å få åpne møtet med en redegjørelse for situasjonen, så styrka det følelesen av at shit is real.

- Denne saken er under opprulling og ser ut til å være meget alvorlig, sa Lippestad, med en meget alvorlig mine.

- Det som har vært viktigst for meg har vært å sikre kommunens verdier, sa Lippestad.

- Jeg ønsker en åpen og full granskning uten at jeg gir signaler om hva jeg mener, tenker eller tror samtidig, sa Lippestad. Akkurat det siste trenger han ikke å bekymre seg over. Utifra redegjørelsen er det umulig å sitte igjen med noe inntrykk av hva han mener, tenker eller tror.

De andre politikerne fikk muligheten til å stille spørsmål. Og det er jo ålreit. Problemet er bare at de ikke aner hva de skal stille spørsmål om.

- Potensielt står vi oppi den største skandalen vi har sett, sa Høyres Øystein Sundelin, så det skulle være tydelig at han tok det alvorlig.

- Hva har byråden gjort for å sikre seg at Boligbygg har en organisasjon som er robust nok, spurte Høyres Espen Ophaug, i tilfelle vi skulle glemme at han er robust.

- Hvordan er det mulig, spurte Fremskrittspartiets Carl I. Hagen.

Men ellers kom det fram nokså små ting. Lippestad ville ikke svare helt direkte på om han sparket styrelederen i Boligbygg fordi han ikke hadde tillit. Men det var nokså tydelig at tillit ikke var det aller første ordet byråden ville trekke fram, i hvert fall.

Jo, en ting var interessant: Flere ville høre med Ap-byrådene om hvorvidt det ikke var sånn at de skulle kutte ned på bruken av innleide konsulenter. Best var Høyres Maren Malthe-Sørensen, som henviste til byrådserklæringas linjer om å kutte i bruken av eksterne:

Nå skal Deloitte inn for å granske, Kommunerevisjonen skal inn for å revidere, og alle steiner skal snus. Så får vi vel se da, om noen av de steinene er flere toppfolk i Oslo-politikken. Den som lever, og har abonnement på Dagens Næringsliv, får se.

Etter tre kvarter eller så med diskusjon om denne gigantskandalen, så var det tilbake til hverdagen. Og den kom veldig brått.

Det er nytt hovedspørsmål, vær så god Espen Ophaug, sa ordfører Marianne Borgen.

Venstres Espen Ophaug gikk med lange skritt mot talerstolen. Første innlegg etter debatten om Boligbygg-skandalen. Hvilket samfunnsmessige spørsmål av avgjørende betydning ville han ta opp?

Han rettet på mikrofonen og tok en liten pause mens han så gjennom rommet:

- Ordfører. Bystyrerepresentant Eivind Trædal skrev på sin Facebook at ...

ALTSÅ AT DET GÅR AN!

Første innlegg! Rett på Facebookveggen til Eivind Trædal! Jeg tuller ikke!

Og ikke var det intelligent heller! Neida, Eivind Trædal har visstnok skrivi noe om at det ikke var så farlig om butikker døde i byen, fordi man kunne ha kultur i steden. Eller noe sånt. Og da måtte selvfølgelig byråd Hanna E. Marcussen konfronteres med at Trædal har skrivi noe greier på Face.

- I bilfritt byliv, så vil det selvfølgelig bli veldig viktig å legge til rette for ...

- Jeg er veldig glad for at det ikke er byrådets offisielle politikk å ...

- Altså, bilfritt byliv vil ikke selv bidra til byliv.

Og om det ikke var irriterende og dumt nok allerede kommer Frps Peter N. Myhre på banen.

- Hvor har byråden fra at det ikke finne kafeer på kjøpesentrene?

Hvorpå byråden må avkrefte at hun mener at det ikke finnes kafeer på kjøpesentre.

Heldigvis er også MDGs Eivind Trædal i salen, han griper sjansen til å be folk om å ta denne debatten på hans Facebookvegg i stedet for i bystyresalen.

Og, om du ikke har glemt det, dette er bokstavelig talt første innlegg etter debatten om at noen ser ut til å ha SVINDLA OSLO KOMMUNE FOR TITALLS MILLIONER! Altså. Måtte vår herre være nådig mot bystyrets medlemmer. Alt hva de må gjennom!

Menmen. Det var andre saker som skulle diskuteres i dag også. En av de største var spørsmålet om ny rammeavtale for hjelpetiltak til barnevernet. Ekstragreier som barnevernet skal kjøpe inn, når de ikke fikser alt sjøl. Her vil byråd Inga Marte Torkhildsen trekke tilbake noen anbudsdokumenter og lage noen nye, hvilket Høyres James Stove Lorentzen og KrFs Erik Lunde er nølende skeptiske til.

Hovedproblemet er jo at Inga Marte Torkhildsen er så forkjøla at det nesten ikke går an å høre på henne snakke. Altså, vi hører hva hun sier, men det låter bare bittelitt som om hun er på gråten, fordi halsen er så dårlig. Kanskje var det også derfor det ikke ble særlig høy temperatur. Annet enn på termometeret til Inga Marte, da. Hun har sikkert feber. Høstpolitikk, altså. Heldigvis stakk hun før middag.

Etter det var kveldens bystyremøte i den rørende enstemmighetens tegn. Alle partiene var stort sett enige om det meste, men lot ikke det stå i veien for å snakke mye og lenge om hver enkelt sak.

Det vil si, alle unntatt Fremskrittspartiet. Siv Jensens våpendragere stemte mot prioritering av flyktningebarn i barnehagekøen, og Carl I. Hagen kom med et rørende forsvar for Oslo stakkars dørvakter i møtet med den vanskelige flerkulturelle virkeligheten:

Men det eneste egentlig artige temaet for dagen var Camilla Wilhelmsen (Frp) sitt forslag om å forlenge Frognerseterbanen helt til Tryvannstårnet. Der kan vi nemlig ha restaurant som spinner som Tyholt og masse moro! Problemet er bare at det kommer til å koste veldig, veldig mye penger.

- Ordfører, her skiller borgerligheta lag. Dette forslaget er alle overbuds mor, avfeide Høyres Eirik Lae Solberg.

Venstres Odd Einar Dørum lot ikke det stoppe seg:

- Ordfører, vi har utredet dummere ting enn dette i Oslo Bystyre.

Mens KrFs Erik Lunde uttrykte tro tvil som bare kristenfolket kan:

- Ordfører, selv om kanskje alle alarmklokkene bør ringe for KRF når det er snakk om roterende utesteder og billettpris på 6666 kroner, så stemmer vi for dette. Og det gjør vi fordi vi har ment det før.

Så da, så!