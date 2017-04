Innenriks

Dagsavisen.no skrev tirsdag om at situasjonen for LHBT-ere i Tsjetsjenia blir stadig verre. 100 personer skal være sendt i fengselsleire, minst tre er bekreftet drept for legningen sin.

– Vi vet at de i er i leire. Man kan kalle det konsentrasjonsleire, sier Ingvild Endestad i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, som følger situasjonen tett.

Vil granske

Dystre rapporter siver nå inn fra republikken i den sørlige delen av den russiske føderasjonen. Menneskerettighetsorganisasjoner og lokale medier beskriver en regelrett jakt på homofile i Tsjetsjenia. Det rapporteres om vold, drap og tortur på grunnlag av legning.

Endestad i FRI mener Norge nå må gjøre det de kan for å presse Russland og president Vladimir Putin. Hun sa til Dagsavisen tirsdag at Norge har vært helt stille sammenlignet med andre stater. Endestad viser til at "til og med USA" har uttalt seg tydelig om dette.

Land som USA og Storbritannia var i forrige uke ute med offisielle medieuttalelser om saken. USAs utenriksdepartement har blant annet kommet med følgende offisielle uttalelse: "Vi fordømmer vold mot ethvert individ basert på deres seksuelle orientering på noen som helst basis. Vi anmoder de russiske myndighetene om å gjennomføre en uavhengig og etterrettelig undersøkelse på de antatte drapene og massearrestasjonene, og holde deres forfølgere ansvarlige".

Utenriksminister Børge Brende (H) avviser på sin side at han har vært stille.

– Jeg gjentar at jeg er svært bekymret over rapporter om vilkårlige arrestasjoner, tortur og drap av seksuelle minoriteter i Tsjetsjenia. Det er viktig at dette undersøkes grundig og det er positivt at den russiske presidentens menneskerettighetsrådgiver Fedotov har sagt at de vil granske påstandene. Norge oppfordrer russiske myndigheter til å granske påstandene og iverksette tiltak for å følge opp sine menneskerettighetsforpliktelser, sier Brende i en skriftlig kommentar til Dagsavisen.

Sent tirsdag kveld tvitret Brende om saken sent tirsdag kveld. Der skrev han "Veldig bekymringsfulle rapporter om uakseptable arrestasjoner, tortur og drap av LGBTI-personer i Tsjetsjenia. Må bli undersøkt".

Bekymring tatt opp

Utenriksdepartementet opplyser at Norges ambassade i Moskva følger denne saken tett, og sier at Norge støtter opp om aktører som arbeider aktivt for de berørte seksuelle minoriteter i denne saken.

Departementet peker også på at Norge gjentatte ganger har tatt opp bekymring for situasjonen for LHBTI-personer i Russland, som er under sterkt press. De trekker frem at Norge støttet EUs uttalelse i OSSE-rådet om rapportene fra Tsjetsjenia i forrige uke.

Sammen med Amnesty og Helsingforskomiteen har organisasjonen FRI sendt Brende et brev der de ber ham om å handle, men har ikke fått noe svar.

UD opplyser at de mottok brevet fra organisasjonene på torsdag før påske og at det vil bli besvart på vanlig måte.