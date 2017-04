Homofile får elektrosjokk

Verden

– Vi vet at de i er i leire. Man kan kalle det konsentrasjonsleire, sier Ingvild Endestad i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, som følger situasjonen tett.

Dystre rapporter siver nå inn fra republikken i den sørlige delen av den russiske føderasjonen. Menneskerettighetsorganisasjoner og lokale medier beskriver en regelrett jakt på homofile i Tsjetsjenia. Det rapporteres om vold, drap og tortur på grunnlag av legning.

I flere utenlandske medier sammenlignes situasjonen med Adolf Hitlers leire for homofile på 30-tallet.

En talsperson for Tsjetsjenias president hevder på sin side at det ikke fins homofile i den tsjetsjenske republikken:

– Hvis slike mennesker fantes i Tsjetsjenia ville ikke politiet behøve å uroe seg for det, ettersom deres egne slektninger ville sendt dem et sted de aldri kunne returnere fra, sier presidenten, sier Alvi Karimov på vegne av Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov.

Samme president skal tidligere ha gitt sin støtte til æresdrap på homofile.

Torturert, stuet sammen og banket til døde

Ingvild Endestad i FRI forteller at det er veldig vanskelig å få ut info. Men i tillegg til rapporter fra media og organisasjoner kommer det fortellinger fra dem som har klart å flykte:

– Det vi vet er at det er over hundre som er arrestert. Det er tre som er bekreftet døde, og vi antar at det er flere. De blir torturert med elektrosjokk og presset til å oppgi navnet på andre homofile som de kjenner, sier Endestad.

– Vi jobber med å evakuere folk fra leirene og noen har nå forlatt regionen. De som har rømt forteller at de blir sperret inne i samme rom, rundt 30 og 40 mennesker sammen. De blir torturert med elektriske støt og heftig banket opp, noen blir banket til døde, sier Svetlana Zakharova, fra LGBT-nettverket i Russland til MailOnline.

Ifølge den russiske, uavhengige avisen Novoya Gazeta er det satt opp flere leire av denne typen. Avisen rapporterer også at de homofile skal bli tvunget til å sitte på flasker, i tillegg til å få elektriske støt mot hendene sine.

– Norge må presse Russland

Endestad i FRI mener Norge nå må gjøre det de kan for å presse Russland og president Vladimir Putin.

– Det er viktig at Norge burde fordømme dette og ha en tydelig dialog på det overfor Russland. Norge må legge press på Russland for å sette de folka fri, og eventuelt også gi dem beskyttelse i form av asyl.

FRI-lederen er rystet over at Norge, ved utenriksminister Børge Brende, ikke har gått ut med en tydelig smekk mot Russland allerede.

Sammen med Amnesty og Helsingforskomiteen har de sendt Brende et brev der de ber ham om å handle. Men de har ikke hørt et ord.

– Flere stater har vært ute og uttalt seg tydelig mot dette. Til og med USA har vært ute. Men fra Norge har det vært helt stille, sier Endestad.