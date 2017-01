Helgesen åpner nå for å forlenge ulvejakta

Innenriks

Av Sofie Prestegård og Marie Melgård

Etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) annullerte rovviltnemndenes vedtak om å felle 32 ulv i og utenfor ulvesonen i Hedmark,har det kokt i Distrikts-Norge.

I ettermiddag ble det klart at Klima- og miljødepartementet vil foreslå å utvide lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen. Utvidelsen vil gjelde til 31. mars og er midlertidig for inneværende lisensfellingsperiode. En beslutning om dette vil foreligge innen 15. februar, opplyser departementet i en pressemelding.

Ulveforlik

Ulvesonen er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge.

Høyre, Frp, Ap og KrF ble i mai i fjor enige om å øke ulvestammen i ulvesonen fra tre til fire til seks ungekull hvert år.

Vinteren 2015-2016 ble det registrert 65-68 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser.

De regionale rovviltnemndene vedtok i høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulv. Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.

Årsaken var at Justisdepartementets lovavdeling mener felling innenfor sonen vil bryte med naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen. Konvensjonen krever et visst skadepotensial før det kan gis tillatelse å ta ut fredede dyr. Faren for skade er ikke stor nok i dagens ulvesone, mente lovavdelingen.

Dette er blitt møtt med store protester blant forlikspartiene og Distrikts-Norge.

Forskriftsendring med høring

I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen, og en utvidet fellingsperiode som Helgesen nå varsler krever derfor en forskriftsendring. Klima- og miljødepartementet vil raskt sende ut et høringsdokument med forslag til forskriftsendring, samt gjennomføre et høringsmøte, med sikte på ikrafttredelse innen 15. februar 2017, opplyser departementet.

Direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund leser uttalelsen som et klart signal fra regjeringen.

– Regjeringen er tydeligvis på gli. Men det er lite verdt med utvidede jakttider dersom man ikke får lov til å felle ulver uansett, sier han til NTB.

Radiomerking av ulv

Statens naturoppsyn har så langt denne vinteren radiomerket 14 ulver, hvorav ni individer i Osdalsreviret og fem i Slettåsreviret i Hedmark fylke.

Det er en ambisjon å radiomerke flere ulver i flere revir, opplyser departementet.

– Vi skal følge opp Stortingets vedtak og har satt i gang et arbeid med radiomerking. Nå har vi radiomerket ulver i Osdalsreviret og Slettåsreviret, og målet er at flere revir skal merkes. Jeg mener derfor det er hensiktsmessig å utvide lisensfellingsperioden i ulvesonen denne vinteren for å ta høyde for ny kunnskap som fortløpende vil tilkomme fra de radiomerkede ulvene. Informasjonen fra merkingen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere felling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Vær- og sporingsforhold er bestemmende for tempoet i merkingen, men dersom forholdene ligger til rette vil de resterende ulvene i Slettåsreviret, samt ulvene i Julussareviret, bli prioritert i nær fremtid.

– Uavhengig av lengden på fellingsperioden vil Statens naturoppsyn kunne gjennomføre lovhjemlet felling av ulv utover våren, sier Vidar Helgesen.

