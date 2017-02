Ber kunnskapsministeren om hjelp

Innenriks

– Vi ber kunnskapsministeren gripe inn i denne saken, fordi noen må ivareta barnas beste her. Vi reagerer fordi vi mener det finnes andre muligheter til å rette opp lovbruddene enn å legge ned dette tilbudet og flytte barna midt i skoleåret.

Dette sier Anja Steinfeldt, mor til en av 6-åringene ved Rudolf Steinerskolen Nesodden, som til uka mister sitt 1. klasse-tilbud i barnehagen. Foreldrene til 16 førsteklassinger ved Rudolf Steinerskolen Nesodden har nå sendt klage til Kunnskapsdepartementet, og skrevet brev til kunnskapsministeren for å få hjelp i den spesielle saken.

«Meget alvorlig», fastslo Utdanningsdirektoratet i Dagsavisen i går, om tilsynssaken ved Rudolf Steinerskolen Nesodden.

Kort frist

Her har Utdanningsdirektoratet konstatert manglende oppfølging av skolens 1. klassinger, som følger 1.trinnsundervisning mens de går i steinerbarnehagene Aurora og Solsikken. Ifølge direktoratet har Steinerskolen Nesodden drevet tilbudet uten å kontrollere at det oppfyller friskolelovens krav, og ga steinerskolen Nesodden frist til 8. februar med å utbedre tilbudet. Styret for Steinerskolen har svart med å overføre 6. klassingene til den ordinære Steinerskolen på Nesodden fra mandag. Foreldrenes klage går på den korte fristen fra Utdanningsdirektoratet.

Filmskaper Margreth Olin har laget dokumentarfilmen «Barndom» om barnehagen Aurora, som nå mister tilbudet til 6-åringene. Filmen har premiere i mars.

I en skvis

Foreldrene til barna på 1. trinn ved Steinerskolen Nesodden raser mot vedtaket.

– Dette er en fortvilende situasjon. Vi foreldre står i en skvis der verken skolen eller myndighetene virker i stand til å ivareta barnas beste i denne saken, sier Jørgen Smit, fra foreldregruppa til 6-åringene ved Solsikken og Aurora.

Styret ved Rudolf Steinerskolen Nesodden informerte foreldrene om vedtaket 22. desember i år, og innkalte foreldrene til møte 5. januar, bare en måned før vedtaket trådte i kraft. Både foreldre og barneombudet reagerer på at foreldrene ikke ble konsultert.

– Vi har fått flere henvendelser fra bekymrede foreldre ved denne Steinerskolen. Vi stiller spørsmålstegn ved om skolen har ivaretatt prinsippet om barnets beste her, sier fagsjef hos Barneombudet Camilla Kayed.

Omveltning

– Dette er en stor omveltning for barna. Å må flytte fra venner, fra en kjent omgivelse med en kjent rutine og kjente voksne på en meget kort varsel er dramatisk. Enhver arbeidstager har tre måneders oppsigelsestid. Et barn bør ha krav på minst det samme, sier Anja Steinfeld fra foreldregruppa. Hun understreker at foreldrene ikke er uenige i direktoratets pålegg, men at mener fristen er for kort. De håper barna likevel kan fullføre 1. året som planlagt.

– Vedtaket fra Utdanningsdirektoratet og krav om å rette opp regelbrudd er riktig. Kontroll og styring må være på plass. Skolen må drives i henhold til loven. Det er den korte fristen vi reagerer på, sier Steinfeld.

– Det er ikke Utdanningsdirektoratet som har krevd at tilbudet til 6-åringene skal avsluttes. Et slikt krav kommer ikke frem av direktoratets vedtak. De ba styret ved skolen om å sikre at styrings- og kontrollsystemene opprettes i henhold til regelverket. Så valgte styret ved skolen å flytte seksåringene med en meget kort varsel, understreker Steinfeldt.

Jobber raskt

Klagen på fristen for 6-åringene behandles så raskt som mulig, understreker departementet.

– Vi har nylig mottatt en klage på vedtaket fra Utdanningsdirektoratet. Foreldregruppen ber også om utsatt iverksettelse av fristen for retting, kommenterer politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet Hannah Atic.

– Det er for tidlig å si noe om utfallet, men vi behandler saken så raskt vi kan. Vi tar sikte på å ta stilling til anmodningen om utsatt iverksettelse i løpet av få dager, sier Atic.

Viktig å drive lovlig

Fungerende styreleder Elin Larsen ved Rudolf Steinerskolen Nesodden er forelagt kritikken fra foreldregruppa til 6-åringene. Hun har fredag morgen sendt følgende svar:

«Vi har forståelse for at situasjonen oppleves vanskelig for 6-åringene som må bytte pedagog midt i året. For oss er det imidlertid viktig å drive lovlig for å sikre Steinerskoletilbudet på Nesodden for alle våre 284 elever. Vi gjør det vi kan for at overgangen fra barnehagene til skolen skal bli så god som mulig for barna. På skolen blir det to 6-åringsgrupper med 14-15 elever i hver. Barna fra samme avdeling i barnehagen, vil være i samme gruppe på skolen, så alle kommer sammen med barn de kjenner. Pedagogtettheten, dagsrytmen og lærerplanen vil være den samme som i barnehagen, så det blir mye kjent for barna, og noe ukjent».

«Vi fikk varsel om vedtak fra Utdanningsdirektoratet i desember 2016. Vi behandlet saken, og ønsket å gi barnehagene og foreldrene informasjon så raskt som mulig så de også kunne få forberedt overgangen. Grunnet den svært korte fristen fra Udir for å rette brudd (8.februar 2017), beklager vi at dette bare ble seks ukers varsel».

«Vi er sikre på at vi kan gi seks-åringene en god hverdag ved skolen, hvor vi trygger både deres læringsmiljø og deres psykososiale miljø. Vi har allerede en gruppe på 10 førsteklassinger ved skolen, og både foreldrene og elevene i den gruppen er veldig fornøyd med tilbudet».